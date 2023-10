Ilyen még sohasem történt Szoboszlai Dominikkal – Elbírja a rá nehezedő nyomást fiatal honfitársunk?

Szoboszlai Dominik fiatal kora ellenére tapasztalt labdarúgónak számít a felnőttek között. Volt már osztrák bajnok (4-szer) és kupagyőztes (3-szor), kétszer magasba emelhette a német kupát, játszott a Bajnokok-Ligájában, a magyar válogatottban nyújtott remek és emlékezetes produkcióiról, góljairól nem is beszélve... Ám ilyenben még nem volt része! Hazai pályán, az Anfileden fogadja csapatával, a Liverpoollal a városi rivális Evertont. Kiemelt figyelem övezi a Mersey-parti derbit (Merseyside Derby), amely miatt még időként – a két különböző klubnak drukkoló – családtagok is összevesznek. Akár főszereplő is lehet Szoboszlai Dominik. Vajon mire lesz képes a 22 éves magyar klasszis?

Kihagyhatatlan kulcsember

Hogy Jürgen Klopp menedzser, vezetőedző mennyire számít a nyáron a német Lipcsétől igazolt középpályásra, elég, ha rögzítjük a tényt: Szoboszlai (a legendás 8-as mezben) mind a 8 eddigi angol bajnoki (Premiere League) mérkőzésen az elsőtől az utolsó percig a pályán volt. Ez a ráadásokat nem számítva is 720 perc zakatolás, időnként őrült tempóban és többször emberhátrányban. Kétszer az Európa-Ligában, egyszer a Ligakupában állt be segíteni a magyar játékmester, utóbbin bombagólt szerzett, de az Aston Villa elleni bajnokin a világbajnok Emiliano Martineznek ballal vágott találata miatt sem kell szégyenkeznie. Az első három Premiere League-mérkőzésén maradt gólképtelen, és az utóbbi négyen. Éppen itt az ideje, hogy betaláljon! Ha már a nemrég igazolt holland válogatott poszttárs, Ryan Gravenberch is magasztalta, amikor arról kérdezték, ki gyakorolta rá a legjobb benyomást új csapatában, a Liverpool FC-ben.

„Szerintem Szoboszlai Dominik volt az. Egészen pontosan azért, mert ennek a srácnak bődületes lövései vannak. Néha edzésen, vagy épp edzés után szoktunk kapura rúgni a fiúkkal, neki pedig egy, kettő, három: az összes lövése bemegy. Őrület, amit művel. Éppen ezért Dominikot emelném ki a lövései miatt.”

Jöhet egy újabb emlékezetes Szoboszlai-gól – a Német Kupa (DFB Pokal) döntője után a liverpooli derbin is beköszönne a magyar középpályás

Fotó: AFP/ Tobias SCHWARZ

Derbi békében, barátságban

A Merseyside Derby a két legsikeresebb liverpooli futballklub, az Everton FC és Liverpool FC közötti rangadó. Hagyományosan The Friendly Derbynek (Barátságos Derbinek) titulálják amiatt, hogy sok család egyik fele az Evertonnak, míg a másik a Poolnak szurkol. Más helyi rangadóktól eltérően az erőszak ritkaság az azonos városban működő csapatok szurkolói között, de a Heysel Stadion katasztrófája miatt az Everton rajongói a liverpooli huligánokat okolták az angol klubcsapatok kizárása miatt.

A kapcsolatok a Hillsborough-tragédia után javultak, amikor mindkét csapat rajongói együtt gyűltek össze. Everton és Liverpool sálakat fűztek össze a Stanley Parkon keresztül az otthonaikat jelentő Anfield és a Goodison Park között. Nemrég a 11 éves Rhys Jones meggyilkolása után is összegyűltek a klubok rajongói, és elénekelték a két csapat himnuszát.

Országos egyesnek ígérkezik

A Liverpool FC Anglia egyik legsikeresebb klubcsapata 19 bajnoki címmel (a Manchester United vezet 20 elsőséggel), míg az Everton 9-szeres aranyérmes. Ám ameddig a Pool legutóbb – három évtizedes böjt után – 2020-ban ünnepelhetett, addig a Kékek (The Blues) együttese és szurkolótábora 36 éve vár egy újabb sikerre, amiről az utóbbi időszakban csak álmodozhat. A legutóbbi két szezonban a szakadék szélén táncolt, és a végén örülhetett, hogy bennmaradt az első osztályban. Az Everton ebben a kiírásban sem brillírozik, 8 forduló után 7 pontjával a 16. helyen szerénykedik a 20 csapatos mezőnyben. A Liverpool – amely toronymagas esélyese a derbinek – 17 egységet gyűjtve a negyedik pozíciót foglalja el a tabellán. Szoboszlaiék mindhárom hazai fellépésüket megnyerték, az előző szezonban – még a magyar kiválóság nélkül – az Anfileden Szalah és Gakpo egy-egy góljával 2-0-ra nyert a házigazda, 2022 szeptemberében az Everton saját szurkolói előtt kihúzta egy gól nélküli döntetlennel.

A Liverpool FC – Everton FC angol bajnoki labdarúgó-mérkőzés szombaton 13 óra 30 perckor kezdődik. A Mandineren nyomon követhetik élő szöveges közvetítésünket!