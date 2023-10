Nem hazudnak a számok: Magyarországé a harmadik legjobb focicsapat Európában

Előkelő helyen a magyar válogatott

Marco Rossi csapata Belgrádban, majd Budapesten is 2-1-re verte a szerbeket, ezzel pedig jó eséllyel az egyik továbbjutó, azaz Eb-re kijutó csapat helyét be is biztosította magának. Szoboszlai Dominikék kedden Litvániában lépnek pályára, ott pedig olyan dolgot érhetnek el, amire 1986 óta nem volt példa, ugyanis legutóbb arra a világeseményre jutott ki egyenes ágon a válogatott, azaz úgy, hogy nem kellett pótselejtezőt vívnia.