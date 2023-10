Maradunk végig – minden másodpercben a pályán, így vált kulcsemberré a Liverpoolban Szoboszlai!

Klopp, a csapattársak, valamint a klub korábbi legendái is szuperlatívuszokban beszélnek a 23. születésnapját a héten ünneplő középpályásról, aki nem fecsérelt sok időt a beilleszkedésre, valósággal berobbant az angol ligába. Minden poszton megoldja a rá bízott feladatot, extra teljesítményre képes a középpálya több posztján is, így az sem okozna fejtörést a szakmai stábnak, ha például a csütörtökön az El-ben betaláló holland Ryan Gravenberch is hétről hétre a klasszisát igazoló játékkal rukkolna elő. Akár együtt is tudnának játszani a nyáron újjáépített középpályán, ahová Dominik mellett az argentin világbajnok Alexis Mac Allister, a rutinos japán Wataru Endo és a holland reménység, Ryan Gravenberch is érkezett. A Bayerntől érkezett ifjú Ajax-nevelés nem véletlenül csere a PL-ben, Dominik jelenleg előrébb jár a rangsorban, ezért is lehet elismerésként tekinteni a hétközi pihenőjére. No, meg a 70 milliós ára is árulkodó, kis híján többet fizettek érte, mint a másik három kollégájáért...

A német menedzser folyamatosan dicséri, nem rejti véka alá mennyire odáig van Dominik játékáért.

„Ez a srác lenyűgöző, nagyon okos, nagyon kedves, egy igazán rendes gyerek. Mindenkivel megtalálja a hangot. Tudják, vannak azok az emberek, akik belépnek egy szobába, és azonnal mindenkihez kapcsolódni tudnak. Benne megvan ez a karizma – vagy nevezze mindenki ahogy akarja.

Azonnal beilleszkedett a csapatba, ez egyértelmű volt, és olyan boldog volt, hogy hozzánk csatlakozott. Nagyon szívmelengető volt látni, milyen sokat jelent neki, hogy itt lehet.

Amennyiben valaki ilyen lelkülettel éli az életét, az nagyon sokat segít, hogy a legjobbat hozza ki magából a pályán. Ő pedig ezt teszi nagyjából kezdettől fogva. Egy ösztönösen a csapatba illeszkedő srác, hihetetlen kitartással, ezt azonnal éreztem – mondta róla Klopp.

Kloppon kívül a csapattársakkal is hamar megvolt az összhang, Trent Alexander-Arnolddal jól egymásra hangolódtak, és amint arról mi is beszámoltunk, Virgil van Dijk, a Liverpool holland játékosa egy interjúban „egy külön fajhoz tartozónak” minősítette Szoboszlai Dominikot. Dicsérte a magyar sportoló energiáját és futómennyiségét.

„Szoboszlai egy külön kategória. Az energiája, a futómennyisége, és az, hogy mindig akarja a labdát, folyamatosan kontrázik... Ez az, amit mi akarunk”

– nyilatkozta.

A válogatottból visszatérő magyar középpályás a legutóbbi meccsén is elképesztő statisztikát produkált: az Everton elleni derbin 93 százalékos pontossággal passzolt, hosszú labdái háromnegyede célba talált, négy helyzetet alakított ki társai számára, emellett párharcai felét megnyerte.