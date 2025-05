Orbán: „Ha nem vagány, nemzeti csávók állnak az ország élén, letörölnek minket a föld színéről” (VIDEÓ)

Orbán Viktor ismét karakteres stílusban fogalmazta meg, mit gondol a nemzeti érdekérvényesítés kulcsáról a nemzetközi térben. A miniszterelnök legújabb kijelentése szerint Magyarországnak csak akkor van esélye arra, hogy meghallják a hangját a világpolitikában, ha

vagány, nemzeti csávók” állnak az ország élén

– különben egyszerűen „letörölnek bennünket a föld színéről”.

A politikai közbeszédben ritkán hallani ennyire közvetlen, szinte szlengszerű megfogalmazást egy miniszterelnöktől, ám Orbán most is hozta a tőle megszokott szókimondó stílust. Példaként említette a külügyminisztert, Szijjártó Pétert, akit olyan politikusként jellemzett, aki a diplomácia világában is képes határozottan képviselni a magyar érdekeket.

Mondjuk mint a Szijjártó, hogy mondjak egy embert”

– tette hozzá, utalva arra, hogy szerinte a mai világban csak a karakteres, magabiztos fellépés ér valamit a nemzetközi porondon.