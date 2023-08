Örömfoci vagy biztonsági játék? – ez a csütörtöki Fradi-Zalgiris mérkőzés nagy kérdése

A Ferencváros csütörtök este 20 órai kezdettel a litván Zalgiris Vilnius ellen lép pályára a Groupama Arénában az Európai Konferencia Liga harmadik selejtezőjének visszavágóján. A Fradi egy hete idegenben 4:0-ra legyőzte a litván együttest, így jelenleg a zöld-fehérek esélyesebbek, hogy a harmadik számú európai kupasorozat csoportkörébe kerüljenek.

Amennyiben a Ferencváros legyőzi a Zalgiris Vilniust, ez lesz zsinórban az ötödik idény, amelyben európai kupasorozatban szerepelhet az együttes. A Fradi 2020-ban a Bajnokok Ligájában, 2019-ben, 2021-ben és 2023-ban pedig az Európa-ligában játszhatott a csoportkörben, sőt tavaly a nyolcaddöntőig is eljutptt, ahogy a Bayer Leverkusen búcsúztatta őket. De mire készül az eredmények fényében a Ferencváros és az ellenfél? Örömfocit, vagy biztonsági játékot fog játszani csütörtök este a magyar bajnok?

Jó formában van a Fradi

Egy biztos, ha az elmúlt mérkőzések statisztikáit nézzük, kizárólag a Puskás Akadémiától elszenvedett 2:1-es vereség rondít bele az egyébként nagyon tetszetős képbe.

A Ferencváros Máté Csaba vezetőedző keze alatt komoly eredménysort tudhat magáénak, hiszen nyolc mérkőzéséből hetet megnyert, 30 gólt szerzett és mindössze 8-at kapott.

Ez nyilván a nyáron megerősített keretnek is köszönhető, amely úgy tűnik, mostanra kezd szépen összeállni. A nyár igazolásai közül kiemelkedik az eddigi 8 mérkőzésén 7 gólpasszt adó (ebből hármat egy mérkőzésen, fél órán belül!) és egy gólt is szerző izraeli válogatott középpályás, Mohammed Abu Fani, aki új szintre emelte a Fradi támadójátékát. Fontos megemlíteni a nagy visszatérő Cristian Ramírezt, aki a Fehérvárnak rúgott óriási góllal jelezte, hogy kiváló formában van. Igaz, egy apró sérülés miatt három mérkőzést ki kellett hagynia, de a litvánok ellen akár ismét pályára is léphet.

Ramírez gyönyörű gólja a Fehérvár ellen:

Végül pedig meg kell említeni a játékost, aki talán a legfontosabb lehet most a Ferencvárosnak: a tavalyi gólkirályt, a tavasszal Marco Rossi együttesében is bemutatkozó Varga Barnabást, aki első válogatott gólját épp a litvánok ellen szerezte.

Varga Barnabás elképesztően kezdett a Fradiban: eddig 10 mérkőzésen összesen 10 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott.

A válogatott center ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „Örülök, hogy át tudtam menteni az előző idény teljesítményét, én is úgy érzem, hogy jó formában vagyok. A 10 gól jó kezdésnek számít. Jó passzban van a csapat, egy bajnokit leszámítva az utóbbi hét-nyolc mérkőzésen jó eredményeket értünk el, így a hangulatra sem lehet panasz. Biztos vagyok benne, hogy a Zalgiris mindent megtesz majd a győzelem érdekében, de hazai pályán szeretnénk a lendületünket megtartani” .

Teljesítményét nézve nem is lehet kérdés, hogy Varga Barna lesz az egyik legfontosabb szereplője a zöld-fehérek idei szezonjának. Nehezíti a Fradi helyzetét, hogy Botka Endre még mindig sérült, így a Zalgiris ellen sem tud majd pályára lépni, de az előző meccseken a szintén frissen igazolt lett középpályás Cebrail Makreckis jól tudta helyettesíteni.

A Fradi edzője óvatos, de győzelmet szeretne, ahogy a litvánoké is

A Ferencváros vezetőedzője, Máté Csaba a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott „Természetesen a győzelemre törekszünk, de a selejtező ezen fázisában, amikor egyetlen lépésre vagyunk a csoportkörtől, fontos, hogy jól menedzseljük a mérkőzést.

A Zalgiris jobb csapat, mint a korábbi, máltai ellenfelünk volt, láthattuk az első, Litvániában lejátszott mérkőzésen is, hogy egy hiba milyen irányba terelhet egy meccset. Fontos, hogy mi semmilyen hibát ne kövessünk el, ne érezze azt a Zalgiris, hogy lehet esélye.

Biztos vagyok benne, hogy nem feltartott kezekkel jönnek a litvánok, mi sem ezt tennénk a helyükben. Ellenfelünk korábban tiszteletre méltó eredményeket ért el, elég, ha a Galatasaray elleni BL-selejtezőt említem, ahol egy döntetlen után szűken maradt csak alul a Zalgiris. Szeretnénk gólra törően játszani a folytatásban is, de látni kell, hogy minden mérkőzés más és más. A célunk minél több gólt szerezni, ám abban nem vagyok biztos, hogy mindig sikerülni fog olyan eredménnyel zárni, mint akár legutóbb, a Paks ellen”.

A vilniusi csapat edzője, Vladimir Cherubin pedig úgy fogalmazott, „Az első meccsen nem túl jó eredmény született számunkra, sok és jelentős hibákat vétettünk. A visszavágón megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezeket a hibákat ne ismételjük meg. Kockáztatni fogunk, de csak annyira, hogy biztonságosan játsszunk, hiszen tisztában vagyunk azzal, ha kapunk még egy gólt, akkor sokkal nehezebb lesz a helyzetünk. Ezt mindenképpen el akarjuk kerülni”.

Jól sikerült főpróba után szoros mérkőzés jöhet a Zalgiris Vilnius ellen

A Ferencváros számára az előző, Paks elleni mérkőzésen kiváló formát mutatott, a főpróbán 6:1-re győzött a csapat, Varga Barnabás pedig mesterhármast szerzett egykori klubja ellen (nem is ünnepelte meg góljait). Máté Csaba valószínűleg legfeljebb egy-két poszton változtat majd az előző mérkőzésen pályára lépő Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, I. Cissé, Civic – Sigér, Abu Fani – A. Traoré, Zachariassen, Marquinhos – Varga B. felállásban pályára lépett kezdőcsapaton, azaz várhatóan marad a 4-2-3-1 formáció.