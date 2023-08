Izgalmas dolgokat árult el magáról Szilágyi Áron, már tudjuk, mi az egyik hobbija

Az elmúlt időszak valamennyi magyar világbajnoka meghívást kapott a szervezőktől a budapesti atlétikai világbajnokságra – írja a Magyar Nemzet. Így az év legnagyobb sporteseményén szoríthat a magyar atléták sikeréért a milánói vívó világbajnokságon egyéniben diadalmaskodó Koch Máté, a női kardcsapat (Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Liza), a férfi kadozók (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron), valamint a fukuokai vizes vb-n aranyérmes Kós Hubert és a szintén a dobogó legfelső fokára fellépő férfivízilabda-válogatott tagjai is.

A nyarat már bearanyozó magyar sportolók augusztus 22-én hivatalosak a Nemzeti Atlétikai Központba, amikor az esti program keretében négy világbajnokot is avatnak majd, illetve három magyar gátfutónő is rajthoz áll.

A Magyar Nemzet idézte az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Szilágyi Áront, aki úgy fogalmazott, szívesen tesz eleget a meghívásnak, már csak azért is, mert annak idején a pasaréti sportkomplexumban az atlétikai pályáról tévedt be a szomszédos vívóterembe – hogy aztán egy rendkívüli sportkarrier vehesse ott kezdetét. „Az atlétika, az atlétikai mozgások közül is elsősorban a futás máig is a felkészülésem, az állóképességem karbantartásának nélkülözhetetlenül fontos része” – nyilatkozta Szilágyi Áron, aki arról is beszélt, örül a lehetőségnek, hogy sporttársaival találkozhat és gratulálhat nekik.

Elárulta, Vogel Somával, a Fukuokában aranyérmes vízilabda-válogatott kapusával néha össze szokott futni, ugyanis mindketten ugyanahhoz a dobtanárhoz járnak.

A háromszoros olimpiai bajnok az olimpiai, világ- és Európa-bajnok svéd Armand Duplantisban látja az atlétika arcát, aki frontemberhez méltó 622 centiméteres fantasztikus teljesítménnyel világcsúcstartó a rúdugrásban. „Elképesztő ügyességre, kivételes bátorságra vall, ahogy egy messziről nézve »pálcikának« látszó rúddal a magasba katapultálja magát, majd a léc fölött átjutva két emeletnyi magasságból alászállva landol a szivacsban. Nemcsak őt, hanem a többi rúdugrót is a bátorság lovagjainak tekintem” – mondta Szilágyi Áron.

Usain Boltot is látta már

„Éppen Pekingben jártam, amikor a kínai főváros adott otthont a 2015-ös világbajnokságnak, ahol, ha csak egy előfutamban is, de láthattam futni, vagy inkább robogni a jamaicai Usain Boltot. Akit ugyanúgy az atlétika hírvivőjének nevezhetek, mint Duplantist.

Furcsa volt visszatérni a Madárfészekbe, ahol 18 esztendős olimpiai újoncként a megnyitó ünnepségen vonulhattam fel a magyar csapat tagjaként.

Hét évvel később felejthetetlen emléket jelentett számomra a sprinterek gyorsasága, ahogy az utolsó méteres küzdelmek is” – nyilatkozta Szilágyi.

A Vasas kiválósága szerint még sok világcsúcs megdöntésének lehetünk tanúi. Mint mondta, „a plafon eléréséről inkább a kutatók és a sporttudományokkal foglalkozó professzorok tudnának hitelesen nyilatkozni, én csak a sejtelmeimet oszthatom meg.

Úgy tűnik, hogy még mindig van jobb a legjobbnál gondoltnál,

ebből kiindulva hiszek a fejlődés folytatódásában.”

