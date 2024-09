A bebiztosítás stratégiájára esküszik Délkelet-Ázsia

Bácsi Attila és Karl Mátyás Gracián, a Makronóm Intézet elemzőinek írása.

Az ASEAN országai köthetik össze a jövőben Kínát és a Nyugatot

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) egy tíz teljes jogú és két megfigyelő státuszú államot tömörítő regionális együttműködés. A térség országai azzal a dilemmával szembesülnek, hogy miként tudják meglovagolni Kína gazdasági és politikai megerősödésének a hullámait anélkül, hogy az a nyugati kapcsolatok megromlásával járna együtt. Az, hogy a nyugati világ egyre inkább le akar válni Kínáról, ahonnan közelebbi (nearshoring) vagy barátságosabb (friendshoring) országokba akarja áthelyezni a gyártókapacitásait, bonyolítja az eddigi viszonyrendszert, de egyúttal lehetőségeket is kínál. Az ASEAN több mint 680 millió fős összlakossága az EU népességének másfélszerese, azonban az egy főre jutó GDP alapján a tagok átlaga messze elmarad nemcsak a nyugati világtól, hanem a távol-keleti vezető gazdaságaitól (Kína, Japán, Dél-Korea) is. Az ASEAN-államok árszínvonala viszont regionális összehasonlításban kifejezetten alacsony, ami az egyes országokban Kínánál akár 75 százalékkal olcsóbb munkaerő miatt komoly versenyelőnyt jelent a külföldi befektetések bevonzásánál. A gyártókapacitások tekintetében az ASEAN-országok így egyértelmű alternatívát kínálnak. Előrejelzések szerint

az ASEAN kulcsfontosságú összekötővé válhat Kína és a Nyugat között:

a régió kereskedelmi forgalma Kínával mintegy 616 milliárd, míg az USA-val 200 milliárd dollárral növekedhet évente a következő tíz évben. Nem meglepő, hogy az ASEAN gazdaságai dinamikusan növekednek, ami a beérkező befektetések mellett a növekvő középosztálynak és a megerősödő belső piacnak is köszönhető.

A kulcsszó: a bebiztosítás

Az ASEAN legfőbb erőssége, hogy úgy Peking, mint Washington stratégiai partnerként tekint a térségre. Szakítva a realista külpolitikai gondolkodás két fő irányelvével, a másik állam túlhatalmával szembeni egyensúlyozással és az erősebb hatalomhoz csatlakozással (bandwagoning), a térség középhatalmai új, rugalmasabb stratégiát választottak. Ez a bebiztosítás elve (hedging), amelynek a lényege, hogy a középhatalmak több irányba is biztosítják magukat, különböző, akár ellentétes stratégiák alkalmazásával. Ezt a stratégiát láthatjuk kiteljesedni az ASEAN-országokban: Kínával és az USA-val is szoros kapcsolatokat ápolnak, miközben elkerülik a komoly katonai elköteleződéseket (1. ábra). A hedging lehetőséget biztosít számukra, hogy a két nagyhatalom közötti feszültségek közepette is megőrizzék függetlenségüket és képviselni tudják a nemzeti érdekeiket. A délkelet-ázsiai kormányok eltérő mértékben alkalmazzák a bebiztosítási stratégiát (2. ábra). Indonézia például az óvatos és puha hedging stratégiát követi Kínával szemben, míg a Fülöp-szigetek erőteljesebb megközelítést alkalmaz, amely magában foglalja a partnerség erősítését az USA-val, Japánnal, Ausztráliával és más nyugati orientációjú hatalmakkal.

Azok a középhatalmak, amelyek a saját regionális pozíciójuk megerősítésére tudják használni ezt a stratégiát, ingaállammá válhatnak, ugyanis az ingaállamiságnak ugyanaz a pragmatikus és semleges politika az alapja, mint a bebiztosítás stratégiájának.

Vietnám a bambuszdiplomáciája révén ingaállammá válhat

Vietnám bebiztosítási stratégiáját bambuszdiplomáciának is nevezik – képes hajolni anélkül, hogy eltörne. Az ország célja, hogy kapcsolódási pontot töltsön be a két szuperhatalom között, ezáltal regionális befolyást szerezzen. Történelmileg a Vietnám és Kína közötti kapcsolatot gyakran bonyolult és feszültségekkel teli viszony jellemezte. Többször is szembekerültek egymással, például az 1979-es háború vagy a Dél-kínai-tenger körüli viták során, ahol továbbra is egymást fedő területi követeléseik vannak. Vietnám a politikai és területi viták ellenére, a pragmatizmusának köszönhetően erős gazdasági kapcsolatokat tart fenn Kínával. Miközben kulcsszereplője az ázsiai nagyhatalom „Egy övezet, egy út” (BRI) kezdeményezésének, Hanoi az USA egyik első számú regionális partnerévé vált. Vietnám a friendshoring folyamatokban is kiemelt szereplő: számos nagyvállalat, mint az Apple, a Samsung, az Adidas vagy a Foxconn döntött úgy, hogy a termelési kapacitásait Kínából oda helyezi át. Az ország vonzerejét elsősorban az olcsó munkaerő, a Kínához hasonló kulturális és szociális helyzet, valamint a már meglévő ipari infrastruktúra jelentik. Vietnám bebiztosítási stratégiája visszatükröződik a katonai modernizációs politikájában is: Oroszországtól szerzett be tengeralattjárókat, miközben hadgyakorlatokon vesz részt úgy Indiával, mint az USA-val. Igyekszik elkerülni a közvetlen konfliktust Kínával, és kiemelt fontosságú számára az úgynevezett „négy nem” elve: nem csatlakozik katonai szövetségekhez, nem szövetkezik egyetlen országgal sem egy másik ellen, nem engedélyez külföldi katonai támaszpontokat a területén és nem alkalmaz erőszakot. Vietnám belpolitikája 2024 augusztusában jelentős változáson ment keresztül, amikor elhunyt Nguyen Phu Trong pártfőtitkár, aki a bambuszdiplomácia stratégiájának fő megalkotója volt. Az új vezetés számos kihívás elé néz, és a következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy milyen mértékben folytatja elődje irányvonalát.