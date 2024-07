Vigyázz: ránk dől az ukrán fa!

Csak pár hónap, és el is árasztották a magyar fapiacot

Először 2022 végén lehetett nyomokban érzékelni, hogy ukrán kereskedők jelentek meg a magyar piacon, a számuk azonban elenyésző volt. Tavaly óta azonban folyamatosan érezhető volt a kereskedők felfutása, és a megkötött üzletek száma is szignifikáns lett. Mára, 2024 nyarára pedig eljutottunk odáig, hogy Vas, Zala és Somogy vármegyében is az a trend lett megfigyelhető, hogy a feldolgozott ukrán faanyag (különösen az épületfa) még e távoli helyszínekre szállítva is olcsóbban érkezik meg, mintha azt helyi vállalkozótól rendelnénk meg a helyi, vágásra jelölt erdőkből érkező alapanyag felhasználása mellett.

Azaz az ukrán határtól legmesszebb lévő vármegyékben is versenyképessé vált az ukrán feldolgozott áru.

Mivel jár még az ukrán fadömping?

A fenti trendek a korábban említett négy folyamattal karöltve hatalmas csapást jelentenek a teljes magyar faiparra.

Az erdőgazdaságok jelentős keresletcsökkenést regisztráltak az elmúlt hónapokban. Ennek hatására a termelést is 30-70 százalékos mértékben fogták vissza.

Ebben sokszor az állami erdészeti társaságok játszanak vezető szerepet, de természetesen a magán-erdőgazdálkodók is jelentős károkat szenvednek. Ha csökken a termelés, akkor az azzal foglalkozó vállalatok és brigádok is jelentős problémákkal nézhetnek szembe, ami sok esetben a feloszlásukkal jár, és ez jelentős csapás lehet a magyar fakitermelési potenciálra rövid távon is. Tehát a piac esetleges későbbi rendeződésével sem áll majd helyre a korábbi kibocsátási szint.

Hozzá kell tenni, hogy az ukrán és az említett más hatások okán a német fapiac is jelentősen esett: 2023-ban éves szinten a visszaesés meghaladta a 20 százalékot, és hozzá hasonlóan a lengyel piac is szenved.

A fűrésztelepeket is legyalulhatja a válság

Az erdőgazdálkodóknál talán még nagyobb kihívással küzdenek a fűrésztelepek. Hanyatló kitermelés mellett csökken a felvásárolható alapanyag mennyisége, és ami még fontosabb, hogy azok minősége is jelentősen visszaesik, hiszen a kiemelt minőségű választékok nem kerülnek piacra bizonytalan megtérülések mellett. A megrendelések száma szintén csökken a magasépítést sújtó problémák miatt. Azonban

még ez a csekély számú megrendelés sem a hazai ipar szereplőinél csapódik le, hiszen az olcsó feldolgozott ukrán áru kiszorítja őket a korábbi természetes piacaikról.

A teljes vertikum bajban: tetszhalott piacok

Végezetül elmondható, hogy a fapiac teljes vertikuma egyre súlyosabb, kihívásokkal küzd. Az egyes alpiacok, így a belföldi papírfa- és a rostfapiac lényegében megszűnt, a felvásárlási árak pedig önköltségi szintre süllyedtek. A tűzifa árában szintén jelentős esés figyelhető meg. Az elmúlt évek enyhe téli időjárása és a közelmúltbeli energiaválság okozta hisztérikus lakossági készletezés pedig oda vezetett, hogy

a tűzifapiac tetszhalott állapotban vegetál. Az egyedüliként még közel normálisan működő épületfapiac pedig az ukrán áru megjelenésével került kilátástalan helyzetbe.

A fentiek eredője tehát – igazi faipar hasonlattal – a tönk szélére sodort nagyon sok piaci szereplőt. Nem lehet már úgy kitermelt fafajt vagy választékot választani, hogy az normális piaci körülmények között találjon gazdára. Nincs már meg az a fapiaci szegmens, ahová átsúlyozván túl lehetne élni a recessziós problémákat. Kijelenthető tehát, hogy

a teljes hazai faipar drámai helyzetben van, aminek biztosan lesznek áldozatai, sok vállalkozás jelenthet csődöt a következő egy-másfél évben.

Mi lenne a megoldás?

A fentiek okán szükség lenne az EU-s erdészeti támogatások mielőbbi megjelenésére. Jelenleg, 2024 nyarán több hónapos csúszás érzékelhető az eredeti támogatási tervekhez képest, pedig ezen forrásokat nem blokkolta az unió. Ezen túl kellene egy átfogó – ahogy említettem, nem csupán energetikai célú – lakásfelújítási program. Továbbá újabb intézkedésekre, amelyek lehetőség szerint védik a magyar piacot a bezúduló olcsó ukrán faáruimporttól. Ez utóbbi azonban védővámokkal nyilván politikai okokból sem lehetséges, vélhetően csak a fuvarozás szabályainak szigorításán, a szállítás költségeinek emelésén keresztül lenne megoldható, vagy legalább az árnyomás enyhíthető. Így legalább talán az ukrán határtól messzebb eső felvevőpiacok fellélegezhetnének.