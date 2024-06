Meccsre megy? Mutatjuk mennyiért lehet last minute kijutni az Eb-re!

Akinek van jegye, de olcsón akar kijutni

Aki olyan szerencsés, hogy van belépője, de kevesebb pénzből gazdálkodik, valószínűleg busszal fog utazni. A legegyszerűbb módja az utazásnak az, ha utazási irodát választunk. Lehetőleg olyat keressünk, amelynek többéves tapasztalata és referenciái vannak a szervezésben és a kiutaztatásban. Az interneten böngészve könnyen találhatunk last minute ajánlatokat, például a szombati Magyarország–Svájc mérkőzésre is, amelyet Kölnben rendeznek. Az utazás június 14-én indul, busszal már 190 ezer, repülővel azonban 450 ezer forinttól kezdődnek az árak. Ezek tartalmazzák a retúrjegyet, a szállást, a mérkőzés belépőjegyét, a csoportkísérőt, az utazási tájékoztatót és a lemondási garanciát betegség esetére, azaz egy komplett utasbiztosítást is.

Milliós lesz a nagyságrend, ha most indulunk neki!

Fontos megjegyezni, hogy a fenti árak egy főre szólnak. Tehát ha egy pár vagy egy kisebb család utazna, könnyen milliós tétel lehet egyetlen meccs megtekintésének a költsége, ha nincs olcsó jegyük, és nem önállóan szervezik az utazást, a szállást. Természetesen nemcsak a belépőknél, de a szállás esetén is jobban járt az, aki előre gondolkodott, és időben foglalt szállást ismerősöknél vagy egy egyszerű panzióban. Jelenleg ugyanis

a szállásfoglalási oldalakon extra felárat kell fizetni, ha egy-egy mérkőzés közelében akarunk lenni. Ezt erősíti meg az általunk végzett Booking.com-szálláskeresés is, amely szerint a meccseket követő este a belépőkategóriás szállásárak megduplázódtak.

Ugyanez hatványozottan igaz a nyolcad-, a negyed-, az elődöntőre és a döntőre. Minél népszerűbb egy mérkőzés, annál több szurkolóra kell számítani. Így a szállást is érdemes már most megtervezni, lefoglalni, hogyha van jegyünk, és úgy akarunk kiutazni egy-egy meccsre, hogy az élmény után nem 10-12 órás azonnal hazaútban gondolkodunk, hanem 1-2 napra meg is pihennénk kint.