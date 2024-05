Meloni őrjöng, a helyettese Ukrajnába küldené harcolni a NATO-főtitkárt

A szerző a Makronóm újságírója.

Több szövetséges állam is értetlenül figyeli Jens Stoltenberg regnálásának végnapjaiban tanúsított ámokfutását. A NATO-főtitkár a háború első két évében türelemről és higgadtságról tett tanúbizonyságot, ám az utóbbi hónapokban egyre több olyan nyilatkozatot tesz, amelyet egyrészt nem egyeztetett senkivel, másrészt egyértelműen a háború eszkalációja melletti érvelésként fogható fel.

Pénz, ami nincs

A május 30-án Prágában tartandó informális NATO-külügyminiszteri találkozón több tagállam képviselője fel fogja tenni a kérdést Stoltenbergnek: miből fedezné az Ukrajnának ígérgetett 100 milliárd eurós NATO-segítséget? A főtitkár attól fél, hogy kötelezettségvállalás hiányában Ukrajna háborús finanszírozása leállhat, így már áprilisban könnyedén beletúrt a tagállamok büdzséjébe, közölve Kijevvel, hogy egy gigasegélyen dolgozik.

Stoltenberg szerint a szövetség harminckét állama pontosan olyan GDP-arányban járulna hozzá az újabb ukrán alaphoz, ahogyan a NATO-költségvetést is finanszírozzák. A tagországok óvatos döbbenettel hallgatták a bejelentést, összességében egy ilyen ajánlatról ugyanis egyáltalán nem folyt egyeztetés, vagyis Stoltenberg újabban a hasára ütve mond be összegeket és ígérget fűt-fát Ukrajnának. Az ötlettel azonban az a legnagyobb probléma, hogy amíg a háború eddigi szakaszában a NATO-tagállamok önállóan cselekedtek,

Stoltenberg immár a szövetséget egységesen állítaná a háború szolgálatába, amelyre azonban még javaslati szinten sincsen felhatalmazása.

Érthető, hogy az ötletre még azok a kelet-európai államok is kérdőjelekkel reagáltak, amelyek egyébként versenyeznek egymással a háború folytatásával kapcsolatos ígérgetésben. Franciaország és Németország szintén szeretne néhány pontosítást kérni a senkivel nem egyeztető Stoltenbergtől. Párizs elsősorban az európai védelemre összpontosít, amelyet szerinte immár egyértelműen a belső védelmi kiadások növelésével kell elérni, kihagyva belőle a NATO egészét (Macron a Washington–EU feszültségekre utal, különös tekintettel Trump lehetséges elnökké választása esetén), míg az így is gigahitelt felvevő Németország hallani sem akar arról, hogy az egyébként is védelmi kiadásokra tervezett 100 milliárdos kölcsönalap mellett még a NATO-ba is betoljon egy akkora összeget, amelyre egyáltalán nincs fedezete a költségvetésben.

A csütörtöki találkozón annak informális jellege miatt természetesen semmilyen megállapodás nem fog születni, de arra jó lesz, hogy Stoltenberg elmagyarázza, mire alapozta meggondolatlan kijelentéseit, ahogyan arra is, hogy a tagállamok felülvizsgálatot kérjenek az ígért összeggel kapcsolatban.