Biden lassan hazavágja az egész globális kereskedelmet

A szerző a Makronóm újságírója.

A napokban az amerikai elnök újabb maflást osztott ki a kínai (egyben globális) kereskedelemnek, amikor bejelentette a vámok brutális emelését egyes kínai termékekre. Történetesen a legfontosabbakra. Az elektromos járművekre vonatkozó vámtarifa 27,5-ről 102,5 százalékra ugrik, a napelemeké 25-ről 50-re, az acél- és alumíniumtermékeké nulláról és 7,5-ről 25 százalékra emelkedik, míg az elektromos átálláshoz nélkülözhetetlen zöldenergiás akkumulátorok illetéke 7,5 százalékról szintén 25 százalékra nő.

A vámbomba mögött három dolog áll: a kínafóbia, a rettegés az elnöki szék elvesztésétől – és attól, hogy be kell ismerni, az Egyesült Államok kereskedelmi hegemóniája is kezd összeomlani. A Fehér Ház kommunikációja hosszú évek óta a Kína-ellenes hisztériára épít. Homályos és zavaros fejtegetések ezrei szólnak a Kína ellen hirdetett kereskedelmi háború indokaként „nemzetbiztonsági kockázatokról”, kémkedésre használt kínai elektromos autókról, Pekingből érkező kikötői darukról, amelyek az infrastruktúra adatait továbbítják a Nagy Vörös Adatközpontba. Ezeket az állításokat soha, egyetlen esetben sem sikerült bármiféle bizonyítékkal alátámasztani, de arra jók voltak, hogy elkezdjék az amerikai társadalmat egy olyan hisztériás állapotba juttatni, ahol lassan már a sarki kínai étterem rizsestáljában is ellenséges ügynököket keresnek a felhergelt amerikaiak.

Veszélyes játék ez, és nem csak azért, mert a történet mindig úgy folytatódik, hogy Kína visszaüt. (Hogy hogyan fogja megtenni, még nem tudni. Túl nagy a csend Pekingben, az pedig soha nem jelent jót.) A démonizáló narratíva a kínai kereskedelemmel szemben ugyanis nemcsak társadalmi szinten rombol, de a gazdasági háborúban részt vevő két országon túl a globális stabilitást is nagymértékben erodálja.

Semmi köze a pragmatizmushoz

A kereskedelmi globalizáció egyik legkézzelfoghatóbb eredménye kétségtelenül a vámtarifák drasztikus csökkentése volt. Az 1970-es évektől beindult folyamat a maga átlagosan 3 százalékos importtarifáival a globális gazdaság ugrásszerű növekedését eredményezte: minél szélesebb körben folyt az összes fél számára prosperáló kereskedelem, annál többet profitált belőle a világ.

A kereskedelmi rendszereket természetesen csak szigorú szabályok alapján lehet működtetni. A tisztességtelen verseny megbontja az egyensúlyt, ezért szükség van olyan mechanizmusokra, amelyek ilyen esetekben biztosítják a folyamatosságot, egyrészt a hamiskártyás versenyző nyomatékos figyelmeztetésével, másrészt a káros gyakorlatok kiiktatásával. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) nemcsak a globális folyamatok optimalizálására jött létre (abszurd módon a most éppen ezt tönkreverő Egyesült Államok bábáskodásával), hanem azért is, hogy a tisztességes verseny legfőbb ellenőrző szerve legyen. A napjainkra gittegyletté váló WTO azonban már képtelen beleszólni a gazdasági eredményesség kontra politikai érdekek között tomboló ellentétekbe. Abban a pillanatban, ha az Egyesült Államok „nemzetbiztonsági okokra” hivatkozva kezd átgondolatlan protekcionista romboló tevékenységbe, a testület lefagy, és bénultságából jogi eszközök hiányában nem is tér magához.

Amennyiben a Biden-kabinet valóban a kínai elektromos autók dömpingje miatt rettegne, akkor az Európai Bizottsághoz hasonlóan indíthatott volna egy szubvencióellenes vizsgálatot, majd – amennyiben bizonyítottnak látta volna, hogy az alacsony árak mögött szabályszegő módon a féktelen állami támogatás áll – megfelelő mértékű és arányos extravámmal sújthatta volna azokat. De nem ezt tette.

Nemzetbiztonsági kockázatokról kiabál, hogy a WTO-nak esélye se legyen megakadályozni a minden piaci szabályt felrúgó brutális protekcionizmust,

és habozás nélkül az asztalra csapta a 102,5 százalékos vámtarifás lapot. Az Egyesült Államok csak addig hitt a versenyben, ameddig ő vezette a mezőnyt. Azt, hogy Kína elhúzott mellette az ipari területeken, nem hajlandó tudomásul venni. Így ahelyett, hogy rákapcsolna, és megpróbálná utolérni, inkább kizárja a versenyből, egyedi tempót biztosítva ezzel saját iparának egy rivális nélküli megmérettetésen, ahol már nem kell sietnie sehová. Ez pedig nem csak a Biden által állítólag annyira fontos zöldátállási ütemtervet tépi cafatokra, de óriási károkat fog okozni az amerikai versenyképességnek is.