Meglepetést okozott a jegybank, erősödik a forint

2024. január 30. 16:42

Habár a tervezettnél mérsékeltebb kamatcsökkentést jelentett be a nemzeti bank, aggodalomra nincs ok, mert már a 75 bázispontos mérséklés is segíthet a jegybanki hitelezés beindításában. A vártnál kisebb mértékű beavatkozás oka az árfolyam gyengülése, ugyanakkor az infláció kedvezően alakult.

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője Meglepetést okozott a jegybank a csupán 75 bázispontos kamatcsökkentéssel. Virág Barnabás alelnök egy bécsi konferencián már felvázolta a kamatcsökkentés ütemének a gyorsítását az év elején és a januári 100 bázispontos kamatmérséklést, azonban végül a Monetáris Tanács ezzel szemben az elmúlt hónapokban megszokott 75 bázispontos lépés mellett döntött. Miért tért el a jegybank korábbi tervétől? A korábban felvázolt kamatpályától való eltérés mögött a forint elmúlt két hétben történő gyengülése húzódhatott meg. A hazai fizetőeszköz értékvesztésében jelentős szerepet játszott az uniós forrásokkal kapcsolatos és az Ukrajnának szánt támogatással kapcsolatos brüsszeli politikai üzenetek, amelynek eredményeként a forint árfolyama az euróval szemben a tavaly szeptember végi szintjére gyengült. Ilyen piaci környezetben a Monetáris Tanács feltehetően inkább az óvatosság mellett döntött, de az izraeli konfliktus utóbbi időszakban történő kiéleződése is kedvezőtlen piaci környezetet teremtett. Az árfolyammal szemben az infláció az utóbbi időszakban kedvezően alakult, 2023 decemberében 5,5 százalékra lassult, ami januárban az előző évinél kisebb év eleji átárazások miatt még tovább, 4 százalék közelébe eshetett. A mostani csökkentés segíti a hitelezés beindulását Várakozásaink szerint a következő hónapokban is tovább folytatódhat a jegybanki kamatcsökkentés. Annak ütemét ugyanakkor az inflációs folyamatok mellett hazánk kockázati megítélése, azon belül is az uniós források helyzete, valamint a pénzpiaci hangulat határozhatja meg. Az infláció lassulásának és a jegybanki célhoz való visszatérésének a feltétele, hogy az árfolyam viszonylag stabil maradjon, és az energiaárak se szabaduljanak el, ezt pedig a jegybank csak kiszámítható monetáris politikával tudja biztosítani. Kiemelendő viszont, hogy a 75 bázispontos lépés – bár kevesebb a vártnál – továbbra is érdemi monetáris lazítást jelent, amely segíti a hitelkamatok további mérséklődését és így a hitelezés beindulását. Ez utóbbit támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Bankszövetség megállapodása az új vállalati forintkölcsönök önkéntes kamatcsökkentéséről, ami február elsejétől 3 hónapon keresztül lesz érvényben. Előrejelzésünk szerint az év végéig az alapkamat 6 százalék alá mérséklődhet. A délutáni kereskedésben a döntés hatására érdemben erősödött is a forint. A napközben jellemző 389-390 forintos sáv helyett 16 óra után már 387 forint alá erősödött a forint-euró kurzus. Kapcsolódó: Címlapfotó: Shutterstock

