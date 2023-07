Már egy robot oktat a Harvardon

Idén ősztől a Computer Science 50: Introduction to Computer Science (CS50) kurzusra beiratkozott diákokat arra ösztönzik, hogy a mesterséges intelligencia segítsen nekik a program kódok hibakeresésében. Ezáltal visszajelzést adhatnak a tervekről, és meg tudják válaszolni a hibaüzenetekkel, illetve ismeretlen kódsorokkal kapcsolatos kérdéseiket.

„Reméljük, hogy a mesterséges intelligencia segítségével megközelíthetjük az egyenlő tanár-diák arányt a CS50-es kurzus minden hallgatója számára, mivel olyan szoftveralapú eszközöket biztosítunk számukra, amelyek a nap 24 órájában támogathatják a tanulásukat. Méghozzá olyan ütemben és stílusban, amely egyénileg a legjobban megfelel nekik”

– fejtette ki David J. Malan, a CS50 kurzus professzora.

Igen gyors fordulat ez a tavalyi tanévhez képest: a Harvardnak a 2022-es őszi szemeszter végén még ugyanis egyáltalán nem volt mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályzata.

Az új oktatási megközelítés ugyanakkor nem használja a ChatGPT-t vagy a GitHub Copilotot, amelyek egyaránt népszerűek a programozók körében. Ehelyett a Harvard saját nagy nyelvi modellt, egy „CS50 botot” fejlesztett ki, amely hasonló szellemiségű lesz, de arra fog összpontosítani, hogy a hallgatókat a válasz felé vezesse, ahelyett, hogy átadná nekik.

A CS50 a nem harvardi diákok számára is elérhető az edX online platformon. Az új mesterségesintelligencia-politika az edX verzióra is kiterjed. Még ha valaki nem a Harvard hallgatója, akkor is szívesen megcsinálja ezt a kurzust, amihez csupán végig kell menni a tizenegy hét anyagán. Ráadásul más intézmények tanárai is licencelhetik a tananyagot a saját kurzusaikhoz.

„A diákok konkrét kérdéseire szabott támogatás nyújtása régóta kihívást jelent az edX-en és általában az OpenCourseWare-en keresztül, mivel olyan sok tanuló van online, így ezek a funkciók mind az egyetemen belüli, mind az azon kívüli diákok számára előnyösek lesznek”

– fejti ki Malan.

A generatív mesterséges intelligencia (MI, AI) elfogadása az ország egyik legjobb egyeteme által új aspektust ad a ChatGPT-hez hasonló eszközök egyetemi környezetben való használatához. A ChatGPT 2022. novemberi indulása óta a tanárok és a professzorok küzdenek azzal, hogy a diákok nem saját anyagokat, hanem sok esetben az MI által generált munkákat adnak be.

A Texas A&M University-Commerce egyik professzora nem volt hajlandó osztályozni azt a dolgozatot, amely szerinte ChatGPT segítségével készült. Az MI által írt munkák felismerésére szolgáló eszközök szintén népszerűek lettek, de ezek a szövegre, nem pedig a programozási nyelvekre összpontosítanak.

„Világossá tesszük a diákok számára, hogy mindig kritikusan kell gondolkodniuk, amikor információt fogadnak be, legyen az emberektől vagy szoftvertől származó – mondja Malan. – De az eszközök csak a hallgatók és a tanárok visszajelzései révén lesznek egyre jobbak. Így ők is részesei lesznek a folyamatnak.”



Címlapfotó:123rf.com