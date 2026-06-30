Tömeggyilkosság a háború árnyékában – a 451. büntetőszázad tragédiája

A 170 fősre apadt század tagjainak nevét egy őrmester kalapjába tették, majd kihúztak 17 nevet – vegyesen szerbek és zsidók neveit. A századot összehívták, és Németh a századot tájékoztatta Oszlányi ezredes parancsáról, majd kihívta a sorból a 17 kisorsoltat. A férfiak engedelmesen kiléptek. Ezt követően a parancs végrehajtásával Kovács János őrmestert bízta meg, majd Németh is sietve távozott a helyszínről. Állítása szerint már messze járt, amikor hallotta a sortüzet. Németh később jött csak újra elő irodájából, amikor is egy muszos orvos jelentette, hogy a kisorsoltak közül mindenki halott. Németh utólag a felelősséget Scholtzra hárította, mint ahogyan Scholtz is Oszlányira: „A parancstól visszalépni nem volt módom, bár azzal védekeztem, hogy a büntetés nem humánus és az én foglalkozásom nem hóhér.” Mindenesetre, ha azt hitte, hogy az irodájába vonulás elaltatja lelkiismeretét, tévedett. „Az izgatottságtól több éjszakán keresztül virrasztottam” – vallotta be.

A pontatlan jogi érvelés eleve bukásra volt ítélte, és a népbíróság bűnösnek is találta mind a két vádlottat.

Elsőfokon mind a ketten 5 év fegyházbüntetést, másodfokon Németh 2 év, Scholtz pedig 7 év fegyházbüntetést kapott. Az elsőfokú ítélet világosan kimondta, hogy bár vádlottak védekezése „megfelelt a valóságnak”, a tizedelést sem a Szolgálati Szabályzat, sem pedig a Kbtk. nem ismerte, így a történtek kimerítették a „törvénytelen kivégzés” tényállását. Enyhítő körülményként tekintettek idős, családos mivoltukra, illetve az ítélet tisztázta, hogy a harctéren való parancsmegtagadás „hősies magatartást” igényel, és ez „mindenkitől meg nem kívánható”. László Dezső tanácsvezető bíró egyébiránt különvéleményt fogalmazott meg – szerinte az enyhítő körülmények sokkal hangsúlyosabbak, továbbá „a hősiesség (…) olyan külön adottsága egyeseknek, amit ennek hiányában magára erőszakolni senki sem képes” –, s valóban, a NOT (Népbíróságok Országos Tanácsa, kvázi a másodfok – harmadfok nem volt) valamelyest enyhítette Németh ítéletét, Scholtzét viszont súlyosbította. Scholtz 1949-ben kegyelmi kérvényt adott be büntetése hátralevő részének elengedéséért, melyet a népügyészség nem támogatott, s az állásfoglaláshoz keveset lehet hozzátenni: „Oszlányi aljas gyilkos parancsának törvénytelensége (…) szembetűnő volt, és ennek megtagadása egy tiszt számára semmiféle életveszélyt nem jelentett. Erősen túloz az elítélt, amikor saját helyzetét oly kiszolgáltatottnak kívánja beállítani. (…) Elhiszem, hogy elítélt nem fasiszta gyilkolási vágytól vezetve továbbította a gyilkos parancsot, de gyávaságból, gerinctelenségből nem tett ellene semmit. Így részesévé vált 17 ártatlan ember törvénytelen kivégzésének, mely elmaradt volna, ha benne a minden becsületes embert, de különösen egy egész századért felelős századparancsnokot kötelező helytállásnak nyoma lett volna.” Itt szükséges megjegyezni, hogy tizedelések máshol is történtek – a 105/11. sz. táb. munkásszázadnál –, ennek történetét az utolsó fejezetben mutatjuk be.