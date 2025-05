„Jó nekünk itt lenni”

Oh, a Termini pályaudvar és annak jegyautomatái… Kiválasztom az angol nyelvet, de a következő lépésnél már megint minden olasz. A csendőr magyarázza el, hogy két sarokra egy dohányboltban tudom megvenni a három napra szóló jegyet. Jó kezdet. A gépek lázadása bizonyára jó üzlet annak az ázsiai dohányboltosnak, aki a masinával ellentétben tökéletesen megértette, mit szeretnék. Azoknak a hajléktalanoknak, akikkel a visszaúton találkoztam, meg egyenesen a megélhetését jelenti. Nélkülük az elveszettebb fajta turista képtelen lenne jegyet vásárolni a reptérre. Pedig még a pályaudvar alkalmazottaihoz is odamentem, hogy segítséget kérjek, de csak legyintettek, és azt mondták, menjek át egy másik géphez (mindegyik géppel ugyanaz volt a baj). Ki tudja, talán nem is a vendégszeretet hiányzott belőlük, amikor leráztak, csupán nem volt szívük kivenni a kenyeret a jegyvásárlást segítő hajléktalanok szájából. A másik, kevésbé szép forgató­könyv, hogy osztoznak a nyereségen.