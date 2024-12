„A drogfüggők nagy része dolgozik, gyereket nevel, villamost vezet” – különleges magyar dokumentumfilm érkezik a mozikba

A mászás pedig ez esetben szó szerint értendő, mert a mélypontokból felfelé vezető úton Boróka és Szilveszter számára a fal-, illetve a sziklamászás is fontos szerepet kap. Ezt a lehetőséget a sportterápiát a hagyományos terápiás módok – például mentor vezette egyéni vagy csoportos foglalkozások – mellett alkalmazó Megálló Csoport Alapítvány révén kapják meg a fiatalok. A párhuzam ugyan először kissé erőltetettnek tűnik: ha a félelmünket sok edzéssel és koncentráltsággal legyőzzük, nem csak a fizikai elakadásainkon léphetünk túl, de ahogyan egyre több a mászós jelenet, úgy azt érezzük nézőként is,

nem biztos, hogy a mi világunk és a mi elakadásaink olyan távol vannak ettől a két fiatalétól.

A Varsói Filmfesztiválon különdíjat nyert Mélypont érzés a szilamászós szállal nem csupán erre az analógiára világít rá nagyon szépen. Szinte harmadik főszereplővé lépnek elő a mentorok, akik szintén felépülőben lévő függők; a segítőből azóta matróznak állt Roland például nagyon érdekes, már-már külön dokuért kiáltó figura. Akárcsak Szilveszter egy balatoni kisvárosban élő, a fiukért önmagukon ha nem is könnyen, de a végére példaszerűen túllépni képes szülei; a film egyik legszebb jelenete, amikor az édesapa a vidéki rehab kapujában könnyes szemmel, a pozitív változásban reménykedve útjára engedi a fiát.

Kár, hogy az ehhez hasonló, nagyon erős vagy még inkább nagyon természetes jelenetekből viszonylag kevés van, ezért a végeredménnyel kapcsolatban mégiscsak az az ember érzése, hogy talán eggyel mélyebbre is lehetett volna menni. Miklós Ádám filmje ennek ellenére nagyon is ajánlható mindenkinek. Mert ugyan újat nem sokat mond, de a megszokottól eltérő csomagolásban, a drogfüggésen bőven túl szól a közösségek fontosságáról és arról az örök törvényről, hogy segíteni csak annak lehet, aki hajlandó vállani a saját felelősségét is a saját rossz döntéseiért. Vagy ahogy Roland ennél sokkal jobban megfogalmazza Szilveszternek:

„Fogadd el, hogy az élet az ilyen. Ha beledobnak a vízbe, és nem csinálsz semmit a karoddal, akkor elsüllyedsz.”

(Mélypont érzés – magyar dokumentumfilm. Rendezte Miklós Ádám. December 5-étől országszerte a mozikban.)