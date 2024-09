„Pakol a nyár, Már ég veled!”

Letáborozunk a Szent György-hegyen lévő présházban. Elszállítjuk a zsalugáter résein bekúszó komló árnyékában láthatóan magukat jól érző, nászutas békákat, kiseprűzzük a kaszáspókokat, felrakjuk a szúnyog­hálót, előkészítjük a házat az esti visszatérésre, aztán irány a szigligeti strand. Tavaly mindössze két nap jutott nyaralásra, az is olyan volt, hogy egyet fürödtünk eső után, egyet esőben. Ahhoz képest az egy hét nagy ugrás, no meg az időjárás is velünk van.