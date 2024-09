A Dreherekbe első hallásra beleszerettem

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

Miért pont most?

Miért ilyen későn? Valóban, általában jobb, ha az ember még hosszú, sötét hajjal kezd bele nagyobb dolgokba. Nekem viszont így adódott.

Hirtelen összeálltak a csillagok?

Valami ilyesmi. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az írásnak már többször nekifutottam korábban is; harmincéves álmom volt, mondtam egyszer valahol, és most már ehhez ragaszkodom. A vágy, hogy ebben a formában is nyomot hagyjak magam után, tényleg régóta, talán már a gyerekkorom óta bennem van. Építs házat, ültess fát, nevelj fel egy gyereket, írj egy könyvet, és nem éltél hiába, szól a kínai mondás is, amit abszolút a magaménak érzek, és az első három pontot viszonylag hamar kipipáltam, négy gyerekem van például. Hogy miért tartott ilyen sokáig, mire az első regényem megszületett, arra meg elég egyszerű a válasz.