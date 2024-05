A szerelmesek, akiket a diktatúra elszakított egymástól

Nyitókép: Földházi Árpád

Miklós bácsi mit szólt a kész filmhez?

Nagy Anikó Mária: A bemutató előtt többször látta, azt hiszem, alapvetően tetszik neki. Szereti, ahogyan hozzányúltunk a történethez, bár az tény, hogy eleinte nem érezte komfortosnak saját magát látni a vásznon, vagy ahogyan ő fogalmazott, szembesülni az öregségével. Mostanra megbékélt ezzel is, és ami érdekes, minden egyes újranézésnél észrevesz valami újdonságot, addig fel nem fedezett réteget.

Lukácsy György: Ha Miklós bácsi személyétől kicsit ellépünk, a mi filmünk sok más mellett az emlékezés furcsa természetéről is szól. Itt van egy idős úr egy ötvenöt évvel ezelőtti sztorival; a sok évtized alatt kialakult a saját narratívája az eseményekről. Mindezt ráadásul a Lovag és Fitos című dokumentumregényében meg is írta, rögzítve egyben azt a módot, ahogyan a múltjáról gondolkodik. Mi meg egészen más szemszögből néztünk rá minderre, váratlan szempontokat behozva. Az ilyesmit senkinek nem lenne könnyű megemészteni.