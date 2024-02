Magyarok tetteiről mesél egy görög eposz, új összefüggések a történelemben – filológus a Mandinernek

Egy mindössze 24 éves, több mint tehetséges magyar filológus és műfordító, Török Ábel a közel tízezer soros, középgörög nyelvű nemzeti eposz, a Moreai Krónika részletes magyarázatokkal, tudományos igényű jegyzetekkel és kiegészítő tanulmányokkal ellátott verses fordításán dolgozik. A különleges irodalmi értéket képviselő Krónika amellett, hogy komoly kulturális-történelmi forrásanyag, számos magyar vonatkozása miatt is kiemelten fontos mű: „a hazai filológia nagy adóssága”, írják a Krónikáról a kutatók.

Nem mintha a kettő kizárná egymást, de mi vette rá ilyen fiatalon ilyen hatalmas vállalkozásra?

Ógörög-latin szakos éveim alatt kezdtem bizánci szövegekkel és kéziratokkal foglalkozni, a Krónikával kapcsolatos kutatásom 2020-ban kezdődött az Eötvös Collegiumban. Az, hogy belevághattam ebbe a munkába, nagyban az ottani inspiráló szakmai közegnek köszönhető. A Krónika sok szempontból nagyon különleges és összetett mű. A legegyszerűbb példa erre talán a nyelvezete:

vulgáris középgörög nyelven íródott, versben,

tehát ahhoz, hogy az ember olvasni tudja, otthonosan kell mozognia az ógörögben és jó ismeretekkel kell rendelkeznie az újgörögben is.

Ha jól tudom, még ennél is bonyolultabb a helyzet.

Igen, ha mélyebbre ásunk, az eposzt

számos ófrancia vonatkozása is különlegessé teszi,

a megfelelő eredmények érdekében a kutatónak ezen a nyelven is boldogulnia kell. És akkor olasz és aragón szövegváltozatairól, lehetséges szóbeli eredetéről, a keletkezés és a szerzőség igen vitatott kérdéseiről még nem is beszéltem. Ezt a rendkívüli összetettséget egyrészt izgalmas kihívásnak találtam, másrészt úgy éreztem, mintha a munkát rám szabták volna, hiszen az ógörög mellett a francia nyelv is nagyon régóta komoly szerepet játszik az életemben.

Miről szól, hova visz minket a mű?

A Krónika világa lebilincselő,

Bizánc egyik zivataros századának eseményeit festi le fájdalmas nosztalgiával:

bővelkedik nagy lovagi tettekben, tragikus emberi sorsokban és antihősök szórakoztató csínytevéseiben. Igazi kulturális kincsestár,

egyedülálló betekintési lehetőséget nyújt

a középkornak ebbe a kissé elfeledett időszakába. Az eddigi munka során olyannyira lenyűgözött, hogy úgy döntöttem, feltétlenül el kell juttatnom a magyar olvasókhoz is.