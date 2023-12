Háborús országból háborús országba – Kárpátaljára érkezett a Betlehemi Békeláng

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Máté 5, 9)

Elhúzódó háború, magyartalanítási kísérletek, nyelvtörvény, válság, a magyar iskola igazgatójának kálváriája, Baloga-klán, zászló és himnusz tiltása, turul szobor eltávolítása – egy biztos:

a kárpátaljai Munkács városának magyar közösségére finoman szólva rájárt a rúd az elmúlt esztendőben.

A munkácsi magyarokat azonban nem abból a fából faragták, hogy csak úgy feladják, s megadják magukat az ukrán provokációnak. Töretlenül kitartanak, harcolnak jogaikért, összegyűlnek és közös eseményeket szerveznek. Nincs ez másként most, decemberben, advent és karácsony idején sem. Sőt...

Lapunk megkereste Popovics Pált, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola pedagógusát, hogy megtudjuk, miként készülnek a karácsonyra a meghurcolt iskola diákjai, illetve – tágabban véve – a munkácsi magyar közösség. „Az utóbbi időben az iskolában, az igazgatóváltástól függetlenül sem állt meg az élet. Az ukrán vezetés ellenére is a tanáraink tették a dolgukat, csinálták, amit jónak láttak az osztályokon belül. Így minden kollégánk lelkesen készítette és készíti fel a diákokat a különböző karácsonyhoz kötődő alkalmakra” – fogalmaz lapunknak Popovics Pál.

A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjai három felekezethez tartoznak, s ki-ki a saját gyülekezetének ünnepi műsoraiból veszi ki a részét. A református gyerekek például a Református Gyülekezet karácsonyi műsorát tervezik,

míg a katolikusok betlehemes-játékkal készülnek, amit Szenteste, az éjféli vigília előtt fognak bemutatni.

A középiskolai tanár elárulja: a diákok ezen kívül tartanak még osztálykarácsonyokat is, és a szülőknek is készülnek némi műsorral.

„Mi, tanárok is hangolódunk természetesen – ki szervezőként, ki résztvevőként. Aki lelkiekben is fel szeretne készülni a karácsonyra, annak is megvan rá a lehetősége” – mondja a pedagógus.

Popovics Pál kiemeli: a munkácsi magyarság megkapta a Mikulás és karácsony ünnepe közötti időszakban a lehető legnagyobb ajándékot – azt a bírósági döntést, amellyel visszahelyezték a II. Rákóczi Ferenc Középiskola magyar igazgatóját.

Ezzel tulajdonképpen visszakaptuk az iskolánkat is”

– jegyzi meg lelkesen.

Munkácsi Magyarok Karácsonya

„A munkácsi magyar közösségnek már hosszú ideje van egy nagyon szép karácsonyi alkalma: ez a Munkácsi Magyarok Karácsonya, ahol a helyi magyar közösség különböző egyesületei és intézményei együtt ünnepelnek, s egy szép műsorral ajándékozzák meg az itt élőket” – meséli a pedagógus.

Hozzáteszi: amíg nem volt háború, addig a karácsonykor hazaérkezőknek is volt egy találkozási lehetősége a helyben élőkkel. Mint Popovics Pál fogalmaz: ez mindig nagyon szép volt. „Ám sajnos a háború kitörése óta nem jöhetnek haza a tizennyolc évnél időseb férfiak.

Azok a diákok és családapák, akik Magyarországra menekültek a sorozás elől, sajnos nem tudnak velünk ünnepelni.

Most egy olyan furcsa helyzet állt elő, hogy míg évtizedeken keresztül a karácsonyi ünnepekre hazajöttek a kint dolgozó és tanuló fiatalok és idősebbek, addig most az itthon maradt családtagok mennek hozzájuk, hogy együtt lehessenek karácsonykor” – magyarázza.