Már Brüsszelben is erről beszélnek: veszélyes precedenst teremthet a Tisza Párt

A Brussels Signal arról írt, hogy az Amnesty International Magyarország élesen bírálja a Tisza Párt által vezetett kormányt, amiért gyors alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Bár az Amnesty egyetért abban, hogy Sulyok elveszítette a közbizalmat és nem védte megfelelően a jogállamiságot, szerintük Magyar Péter miniszterelnök eljárása veszélyes precedenst teremt, mivel figyelmen kívül hagyja a tisztességes eljárást.

A támogatók szerint a gyorsaság indokolt az előző rendszer örökségének felszámolásához, míg ellenzők attól tartanak, hogy ez aláássa a jogállami reformokat.