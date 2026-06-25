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sulyok tamás tisza párt brussels signal Magyar Péter

Már Brüsszelben is erről beszélnek: veszélyes precedenst teremthet a Tisza Párt

2026. június 25. 12:35

A Brussels Signal cikke az Amnesty Internationalt idézi a magyarországi alkotmányos átalakítások kapcsán.

2026. június 25. 12:35
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A Brussels Signal arról írt, hogy az Amnesty International Magyarország élesen bírálja a Tisza Párt által vezetett kormányt, amiért gyors  alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt. 

Bár az Amnesty egyetért abban, hogy Sulyok elveszítette a közbizalmat és nem védte megfelelően a jogállamiságot, szerintük Magyar Péter miniszterelnök eljárása veszélyes precedenst teremt, mivel figyelmen kívül hagyja a tisztességes eljárást.

A támogatók szerint a gyorsaság indokolt az előző rendszer örökségének felszámolásához, míg ellenzők attól tartanak, hogy ez aláássa a jogállami reformokat.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI

 

Összesen 12 komment

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kbs-real
2026. június 25. 14:24
Nem veszélyes precedens, hanem nyilvánvaló jogtiprás.
Válasz erre
0
0
igazmagyar
2026. június 25. 14:03
A fososgatyás, részeges, kábítószeres poloska pötyikétől, aki állítólag miniszterelnök, kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusa, szemtelensége, hataloméhsége, gátlástalansága, rombolási hajlama, kultúra- és szellemellenessége elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem - Tiszás ember számára. Ő nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. Egészséges szellemű európai ember nem lehet Tiszás! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy Tiszás szemrebbenés nélkül ki ne mondana. Pötyike nagyon konszekvens: kijelent valamit, majd fél óra múlva, vagy másnap letagadja, és pont az ellenkezőjét állítja. Gyurcsótány elvtárs azt mondta: ”hazdtunk reggel, éjjel, meg este, és majd bele döglöttünk abba, hogy évekig nem csináltunk semmit”. Pötyike ezt is megfejelte, és már egész nap tud hazudozni. A Tisza egy liberálfasiszta csürhe, vezérük pötyike meg egy eltorzult seggfej.
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1
0
bituman
2026. június 25. 13:40
A tisza emberei nem legyőzni akarják a fideszt meg a jobboldalt, hanem megsemmisíteni!!! És mielőtt a tiszások elkezdenének hőbörögni, hogy ők jobboldaliak meg magyarok, figyelmükbe ajánlom, hogy azokat a zászlókat, amiket az elmúlt két évben annyit lobogtattak, meg hordák a hátukon, nagy "büszkességel", annak a nemzetnek a zászlóit, amelyikért a führerük már-már könnyekig meghatódva szónokol, a hívei a Dunába dobálják az Erzsébet hídról!
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3
0
bondavary
2026. június 25. 13:18
Magyar Péter kísérleti nyúl lehet egy újabb elképzelésben. Hogyan lehetne elérni azt, hogy az EU országaiban a mára szétzilált régi, hagyományos pártok helyén ne erősödjenek meg új, hosszú távon politikai hagyományt teremtő pártok. Nyilvánvalóan az kell hozzá, hogy állandóan cserélődő képviselőkkel ne alakuljon ki egy pártban sem személyeken, sem hagyományokon alapuló folytonosság. Weber választott, de korábban a mentelmi joggal megvédett üdvöskéje pedig mindent vállal. Egyrészt nem tehet mást, másrészt egyre inkább a mennyben érzi magát. Közben úgy tűnik, hogy körülötte sokkal kvalifikáltabb emberek vannak, akik még hagyják, hogy Peti fiú kiélje magát. Ha el tudja távolítani a köztársasági elnököt, akár a helyébe is léphet, de ha neki nem sikerül, utódja nem fog ezzel törődni, kiegyezik a most még bármi áron eltávolítandónak ítélt személyekkel. Nem biztos, hogy ez várható, de az valószínű, hogy Magyar Péter átmeneti megoldás.
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