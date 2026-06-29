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robert fico robert kaliňák szlovákia nato

Fico megvétózná az Ukrajnának szánt segélyt

2026. június 29. 10:28

Határozottan ellenzi Robert Fico szlovák miniszterelnök azt az Ukrajnának szánt több milliárd dolláros támogatási csomagot, amelyről a közelgő NATO-csúcson döntenének.

2026. június 29. 10:28
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Szlovákia miniszterelnöke a július 7. és 8. között Ankarában rendezendő találkozó előtt magas szintű egyeztetéseket kezdeményezett, hogy megakadályozza országa bevonását a finanszírozásba – számolt be a Kárpát Hír. 

Robert Fico a lap beszámolója szerint a jövő hétre hívta össze a legfőbb közjogi méltóságokat és Robert Kaliňák védelmi minisztert, hogy egyeztessenek a delegáció mandátumáról. 

A miniszterelnök közlése szerint nem tudja megakadályozni, hogy más államok a háború finanszírozása mellett döntsenek, de Szlovákia kimarad ebből. A politikus egy esetleges katonai eszkaláció veszélyeivel indokolta a lépést.

„Tudják, mi történhet? Berepül ide egy drón, szándékosan vagy véletlenül, rázuhan egy lakóépületre, lesznek halottak vagy sebesültek, és máris napirendre kerülhet a harmadik világháború” 

– mondta Fico.
Az ankarai NATO-csúcson a várakozások szerint a tagállamok dollármilliárdos nagyságrendű új fegyverszállítási szerződéseket kötnek, és kötelezettséget vállalnak az ukrajnai fegyvergyártás felpörgetésére. 

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Fotó: AFP

 

Összesen 7 komment

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Vasalo
2026. június 29. 11:01
Majd a hazai mocsok kormány ezt is megszavazza, mert a tőbbség is ezt teszi.
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fatman
2026. június 29. 10:56
helyes, de ne csak beszélj, tedd is meg!!! ne csicskulj be az utolsó pillanatban...
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frankie-bunn
2026. június 29. 10:52
Tót, kedves kisi tótócskám ! (Isten hozta őrangy úr : youtu.be/eKcNlyrSJWA?t=210)
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0
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roberthood123
2026. június 29. 10:47
Every country has the right to debate how it approaches international aid, especially when it affects domestic priorities. Different viewpoints like this often lead to important discussions about long-term policy. I recently came across milwaukee-county-courts.org which offers useful public legal information for those researching court records. It will be interesting to see how this decision develops and what impact it has on future regional cooperation.
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