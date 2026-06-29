Fico megvétózná az Ukrajnának szánt segélyt

Zelenszkij szövetsége lehet az új NATO-főtitkár
A brit miniszterelnök a lemondása után már ki is nézte az új pozícióját.
Határozottan ellenzi Robert Fico szlovák miniszterelnök azt az Ukrajnának szánt több milliárd dolláros támogatási csomagot, amelyről a közelgő NATO-csúcson döntenének.
Szlovákia miniszterelnöke a július 7. és 8. között Ankarában rendezendő találkozó előtt magas szintű egyeztetéseket kezdeményezett, hogy megakadályozza országa bevonását a finanszírozásba – számolt be a Kárpát Hír.
Robert Fico a lap beszámolója szerint a jövő hétre hívta össze a legfőbb közjogi méltóságokat és Robert Kaliňák védelmi minisztert, hogy egyeztessenek a delegáció mandátumáról.
A miniszterelnök közlése szerint nem tudja megakadályozni, hogy más államok a háború finanszírozása mellett döntsenek, de Szlovákia kimarad ebből. A politikus egy esetleges katonai eszkaláció veszélyeivel indokolta a lépést.
„Tudják, mi történhet? Berepül ide egy drón, szándékosan vagy véletlenül, rázuhan egy lakóépületre, lesznek halottak vagy sebesültek, és máris napirendre kerülhet a harmadik világháború”
– mondta Fico.
Az ankarai NATO-csúcson a várakozások szerint a tagállamok dollármilliárdos nagyságrendű új fegyverszállítási szerződéseket kötnek, és kötelezettséget vállalnak az ukrajnai fegyvergyártás felpörgetésére.
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A brit miniszterelnök a lemondása után már ki is nézte az új pozícióját.
Fotó: AFP