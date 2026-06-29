Fico megvétózná az Ukrajnának szánt segélyt

Szlovákia miniszterelnöke a július 7. és 8. között Ankarában rendezendő találkozó előtt magas szintű egyeztetéseket kezdeményezett, hogy megakadályozza országa bevonását a finanszírozásba – számolt be a Kárpát Hír.

Robert Fico a lap beszámolója szerint a jövő hétre hívta össze a legfőbb közjogi méltóságokat és Robert Kaliňák védelmi minisztert, hogy egyeztessenek a delegáció mandátumáról.