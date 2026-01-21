Itt a megfejtés: ezért merészkedett vissza fél év után a munkahelyére Magyar Péter (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter kedden megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen, ahol magyar gazdák kérték számon a Tisza-vezért. A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter pártja korábban kiállt Ursula von der Leyen mellett a bizalmi szavazáson, pártcsaládja pedig támogatta az EU–Mercosur megállapodást, amelyet a szerdai voksolás eredményeként végül jogi útra terelnek.

Kacsoh Dániel új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról beszél, miért térhetett vissza fél év elteltével Magyar Péter strasbourgi munkahelyére, az Európai Parlament épületébe.