Itt a megfejtés: ezért merészkedett vissza fél év után a munkahelyére Magyar Péter (VIDEÓ)

Óriási siker: Győztek a gazdák az Európai Parlamentben!
Megszavazták a vitatott szabadkereskedelmi egyezmény megtámadását.
Július óta nem járt az Európai Parlamentnek még a közelében sem a Tisza Párt elnöke.
Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter kedden megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen, ahol magyar gazdák kérték számon a Tisza-vezért. A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter pártja korábban kiállt Ursula von der Leyen mellett a bizalmi szavazáson, pártcsaládja pedig támogatta az EU–Mercosur megállapodást, amelyet a szerdai voksolás eredményeként végül jogi útra terelnek.
Kacsoh Dániel új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról beszél, miért térhetett vissza fél év elteltével Magyar Péter strasbourgi munkahelyére, az Európai Parlament épületébe.
„Azért érdekes ez a kérdés, mivel tavaly július óta nem járt az Európai Parlamentnek még a közelében sem” – hangsúlyozta Kacsoh.
A megfejtést itt megtekintheti:
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP