Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter mercosur ursula von der leyen kacsoh dániel európai parlament

Itt a megfejtés: ezért merészkedett vissza fél év után a munkahelyére Magyar Péter (VIDEÓ)

2026. január 21. 15:35

Július óta nem járt az Európai Parlamentnek még a közelében sem a Tisza Párt elnöke.

2026. január 21. 15:35
null

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter kedden megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen, ahol magyar gazdák kérték számon a Tisza-vezért. A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter pártja korábban kiállt Ursula von der Leyen mellett a bizalmi szavazáson, pártcsaládja pedig támogatta az EU–Mercosur megállapodást, amelyet a szerdai voksolás eredményeként végül jogi útra terelnek.

Kacsoh Dániel új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról beszél, miért térhetett vissza fél év elteltével Magyar Péter strasbourgi munkahelyére, az Európai Parlament épületébe. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

„Azért érdekes ez a kérdés, mivel tavaly július óta nem járt az Európai Parlamentnek még a közelében sem” – hangsúlyozta Kacsoh. 

A megfejtést itt megtekintheti: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP 

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CirmoS
2026. január 21. 17:27
Július óta nem járt az EP közelében sem dubajpöti. Dehát előre megmondta, hogy nem akar EP képviselő lenni.. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Héja
2026. január 21. 17:25
M. Péter munka helyett lihegve kampányol. Gyerekeivel is legfeljebb egy video kedvéért találkozik. Hitvány figura.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. január 21. 16:53
Egy kertitörpe, aki még egy görénynél is alacsonyabb.
Válasz erre
5
0
madre79
2026. január 21. 16:41
Aljas szarkeverő!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!