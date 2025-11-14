Ennyit a hitelességről: Donald Trump elé térdelt a lebukott brit óriás, de egy valamire nem hajlandóak

Hivatalosan elnézést kért csütörtökön a BBC Donald Trump amerikai elnöktől egyik beszédének manipulált szerkesztéséért. A brit közszolgálati médiatársaság ugyanakkor visszautasította a rágalmazás vádját, amelyre hivatkozva Trump jogi képviselői egymilliárd dolláros kártérítési pert helyeztek kilátásba.

A BBC szóvivője által csütörtök este ismertetett bocsánatkérő nyilatkozat előzményeként a múlt héten kiderült, hogy

a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Trump 2021 januárjában mondott beszédét,

amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump több száz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.