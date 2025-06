Totális káosz a NATO-csúcson: szabotázsra gyanakodnak, már a tetteseket is megtippelték

Súlyos közlekedési káoszt okozott több száz méternyi jelzőkábel ellopása, illetve megrongálása a franciaországi Lille Europe állomás közelében. A támadás miatt szerda reggel leállt az Eurostar nagy sebességű vasúti közlekedése London, Párizs, Brüsszel és Amszterdam között. Az érintett pályaszakaszon az SNCF vasúttársaság szerint mintegy 600 méternyi jelzőkábel tűnt el vagy sérült meg, amit manuálisan kell helyreállítani. Az utasokat arra kérték, hogy halasszák el utazásukat, a társaság teljes visszatérítést és díjmentes átfoglalást kínált – olvasható a vg.hu-n.

A történtek különös súlyt kaptak a hágai NATO-csúcs idején. David van Weel holland igazságügyi miniszter szerint felmerült a szabotázs lehetősége is. „Felmerül a kérdés: ki állhat mögötte? Lehet egy aktivista csoport, de akár egy ország is” – fogalmazott Hágában. Hasonló aggodalmakat váltott ki az is, hogy alig egy nappal korábban áramszünet bénította meg a holland vasúthálózatot a Schiphol repülőtér közelében –