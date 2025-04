Folytatódhatnak a béketárgyalások: Megérkezett Trump különmegbízottja Oroszországba

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff pénteken délután megérkezett Oroszországba – erősítette meg a Kreml, ami arra utal, hogy az oroszok és az amerikaiak újra belevethetik magukat a béketárgyalásokba, amiket az elmúlt hetekben látszólag jegeltek. Steve Witkoff idén már két alkalommal is tárgyalt személyesen Vlagyimir Putyinnal az amerikai kormány megbízottjaként, de a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt nem erősítette meg, hogy mostani útja alkalmával is találkozik-e az orosz elnökkel.

A Kreml később azt kommunikálta, hogy Vlagyimir Putyin pénteken Szentpéterváron dolgozik,

és a The New York Times a Flightradar24 repülőgép-figyelő alkalmazásra hivatkozva azt írta, Witkoff gépe is Szentpéterváron szállhatott le.

Orosz sajtóinformációk szerint Witkoff Szentpéterváron Kirill Dmitrijevvel, Putyin beruházási és nemzetközi gazdasági ügyekért felelős különmegbízottjával tárgyalt. A TASZSZ hírügynökség egy videót is megosztott arról, ahogy a két férfi kísérőik társaságában kilép egy előkelő szálloda épületéből a belvárosban.

Az amerikai megbízott a tárgyalások során igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni az orosz vezetéssel, a minél nagyobb egyetértés, és a mihamarabbi béke érdekében. Ezt azután nyilatkozta, hogy márciusban lefolytatta első tárgyalását Vlagyimir Putyin elnökkel.