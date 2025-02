Remeg a föld: mi lesz a magyarokkal?

Kísértet járja be Közép-Európát, a változás kísértete: tömegek az utcákon szerte a nagyvárosokban, van, ahol homályos, és van, ahol konkrét követelésekkel. Ha vigyázó szemünket Romániára, Szlovákiára és különösen Szerbiára vetjük, láthatjuk, mindenhol forrnak az indulatok. Aminek az ott élő 1,6-1,7 millió magyar számára is van tétje; kérdés, a gyakran kényszerpályán mozgó helyi magyar pártokra ráég-e, hogy sokszor kormányalkotó tényezőként együttműködnek az egyre népszerűtlenebb fősodratú erőkkel, politikusokkal.

Romániában két hónapja lényegében alkotmányos puccsal sikerült elejét venni annak, hogy a klerikofasiszta Călin Georgescu legyen az államelnök. Ezzel azonban megrendült a bizalom a főáramú szociáldemokrata és nemzeti liberális pártokban, amelyek újfent kormányt alakítottak, ismét a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Az RMDSZ az egymilliós magyar kisebbség egyetlen potens képviselete, s a többség szemében a józan ész és a stabilitás jelszavával tud legitim lenni. Most viszont az egyre zsugorodó rendszerpártok táborában találta magát, ahol ráadásul Tánczos Barna miniszterségével az övé volt a „szerencsés” szerep, hogy a megszorításokat kommunikálja.

Kérdésünkre Kelemen Hunor pártelnök úgy vélekedik, a társadalmi elégedetlenség és a magyarellenesség között most nincs közvetlen kapcsolat, hanem „az elnökválasztás érvénytelenítéséből, illetve a korábbi kormányzást illető kritikából és dühből fakad”. Ez persze nem jelenti azt, hogy a rendszerellenes demonstrálók között ne lennének sokan magyarellenesek is, de az RMDSZ, amely a józan észt hozta vissza a kormányzati munkába, eddig nem került a bírálatok középpontjába. „A mi minisztereink munkáján nem lehet fogást találni, szakmailag feddhetetlenek. Ezért is kulcs­fontosságú, hogy továbbra is nyíltan, tisztességesen, tisztán, őszintén kommunikáljunk: mondjuk el a polgároknak, milyen döntéseket hozunk és miért. Ha a megszorítások elkerülhetetlenek, akkor magunkon, az állami kiadásokon kell kezdeni” – sorolja a pártelnök. Úgy véli, az emberek többsége megérti és elfogadja ezt a hozzáállást.

Vannak persze aggasztó jelek, például Kolozsváron egy mentőorvos rászólt egy beteg hozzátartozójára, hogy ne beszéljen magyarul az ellátásra szoruló családtagjával. „Ez is súlyos problémát jelez, mutatja, hogy a társadalomban igenis jelen van a magyarellenesség” – jegyzi meg a pártelnök. Éberségre most is szükség van, hiszen, mint mondja,