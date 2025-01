Így lesz tíz eurókból kisebb csoda Kárpátalján

Nincsenek sokan a kárpátaljai görögkatolikus magyarok: számukat Demkó Ferenc püspöki helynök 25-30 ezerre becsülte, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) mégis kiemelt szerepet játszik a térség rászoruló gyermekeinek támogatásában. Olyan pedig bőven akad: a csaknem három éve dúló háború idején egészen kevésből kell túlélniük a mindennapokat a sokszor csonkán maradt családoknak.

A segítség fontos eleme az idén tízéves Szent Margit-program, amelynek lényege, hogy a támogatók – jellemzően anyaországi, olykor felvidéki, erdélyi vagy éppen nyugati magyarok – vállalták, egy éven át havi tíz euróval támogatnak egy-egy kárpátaljai általános iskolás magyar gyereket. A nebulókat – tavaly mintegy százötvenet – pályázat útján választják ki a GISZ-nél, a szociálisan rászoruló, illetve jó képességű gyerekek kapják meg a segítséget. Van köztük félárva, csonka családban nevelkedő, fogyatékossággal élő és beteg is – mondja lapunk kérdésére Lődár Jenő atya. Hangsúlyozza, nemcsak az összeg célba juttatása fontos, hanem a vele érkező üzenet is, hogy a gyermek érezze: nincs egyedül. „Igyekszünk segíteni abban, hogy azt se hagyja el a remény, aki ilyen helyzetben van, ne érezze magát kevesebbnek másoknál, és ne veszítse el a bizalmát a többi emberrel, a világgal szemben – fejti ki az atya. – Általában minden faluban van segítő, egy-egy papcsalád vagy éppen tanító, aki egyébként is figyel a gyermekre. Sokszor az ő segítségével vásárolják meg a kapott összegen a szükséges dolgokat, mert van olyan hely is, ahol nem merjük közvetlenül odaadni a pénzt.” Alapvető dolgok hiányoznak: sokszor tanszerük, téli cipőjük, kabátjuk sincs a kicsiknek. Így nehéz a tanulás, pedig sok köztük a jó képességű.