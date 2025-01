A CDU elnöke szerint jót tesz Európának Trump visszatérése

Friedrich Merz, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és kancellárjelöltje úgy látja, jót tesz az amerikai-európai kapcsolatoknak Donald Trump visszatérése a hatalomba, mivel egy nagyon kiszámítható személynek tartja. Úgy fogalmazott, Trump megválasztása „világosságot teremt” az amerikaiak és az európaiak közötti kapcsolatokban, és esélyt ad az együttműködésre, többek között katonai téren is, közölte az MTI.

Trump nagyon kiszámítható: azt gondolja, amit mond, és azt teszi, amit mond”

– magyarázta beszédében a jobbközép európai pártok vezetőinek berlini konferenciáján. Utalt arra is, hogy a következő amerikai elnök befolyással lesz a német védelmi költségvetéssel kapcsolatos vitára is. Szerinte Donald Trump azt fogja szorgalmazni, hogy a NATO-tagállamok a hadászatra fordított kiadások arányát a GDP 5 százalékára emeljék, Németország viszont csak most először érte el az eddigi plafont, a 2 százalékot. Merz úgy látja, a közös európai kezdeményezések és finanszírozásuk megvitatása előtt Európának egyszerűsítenie kellene a közbeszerzési eljárásokat, mint fogalmazott,

„a katonai beszerzés Európában túl drága és bonyolult, és a rendszerek is különböznek”.

Hangsúlyozta, nem kell tartani Washingtontól, hiszen Európa népessége nagyobb, mint az Egyesült Államoké és Kanadáé együttvéve.

„Ha egységesek vagyunk (...) el tudunk valamit érni, elsősorban védelmi téren" – mondta a politikus. „A legfontosabb, hogy minél előbb megteremtsük a békét Ukrajnában, de ezt nem köthetik meg Ukrajna és az európaiak háta mögött” – szögezte le a CDU vezetője. Hozzátette, ahhoz hogy az uniós tagállamokat tiszteljék nemzetközi szinten, egységesnek kell mutatkozniuk. Amíg az EU megosztott, senki sem veszi komolyan.