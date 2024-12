Ezt nemcsak azért mondom, mert az ártatlanság vélelme Romanowski esetében is kötelez, hanem mert akit Tuskék nem szeretnek, az tutira a jó oldalon áll. Gondoljunk csak Orbánra.

De úgysem Tusk a mi lengyelünk. Kaczynski egy ideig az volt, de ő is kiesett nálunk a pikszisből. Vagy mi nála. Erről is az ukránok tehetnek, ha kenyérrel, sóval és fél országuk átadásával várják Putyin katonáit, Kaczynski is a mi lengyelünk maradt volna. Sajnálatos módon fogynak a mi lengyeleink. (Sebaj, Tiborcz és Mészáros viszont az idén megduplázta a vagyonát, szóval van, amiben viszont gyarapodunk.) Boldog időkben még ide sereglettek a lengyelek Orbán-beszédet hallgatni, most meg egy felmérés szerint még a Magyarországon élő lengyeleknek is több, mint kétharmada nagyon rossz vagy inkább rossz húzásnak tartja a politikus szökését és menedékét. A hálátlanok. Ők sem a mi lengyeljeink, az biztos.”

Nyitókép: Wikipédia