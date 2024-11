Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„A történelmi időpillanat ténye aligha szorul magyarázatra. A Budapesti nyilatkozatot mindössze két nappal azt követően fogadták el az állam- és kormányfők, hogy Donald Trumpot (ismét) az Egyesült Államok elnökének választották Amerikában. Tették ezt az amerikaiak nagy többséggel, mind a szavazatok, mind az elektorok számát tekintve. A múlt héten új korszak kezdődött a világpolitikában, amelyre Európa (sajnos mondhatjuk, hogy kivételesen) nem jelentős késéssel reagált. Kiemelten jelentős időbeliség szempontjából az is, hogy az európai vezetők nem ex ante döntöttek, hanem egy ismerten bekövetkező új korszakkal számolva, annak várható kihívásait figyelembe véve a nyilatkozat és az abban foglaltak elfogadása és támogatása mellett. Más szavakkal: egyetlen vezető sem hivatkozhat később arra, hogy – jogi nyelven szólva – téves feltevésben lett volna a deklaráció támogatásakor. Ellenkezőleg! Mindenki előtt világos, hogy a következő évek világpolitikai fejleményeit a második Trump-elnökség, ha nem is kizárólagosan, de mindenképpen nagy mértékben meg fogja határozni, amely tényezőt Európának figyelembe kell venni (geo)politikájának meghatározásakor.

Másrészt a nyilatkozat elfogadásának ténye az informális Európai Tanácson önmagában is mutatja, hogy a magyar elnökség nem valamilyen túlélendő rossz Európa számára – mint ahogy azt a sajtózaj egyes hangjai mutatni akarták –, s amelyen túl kell lenni – ahogy azt egyes politikusok hirdették –, hanem éppen ellenkezőleg! A magyar elnökség ékes példája annak, hogy a tanácsi soros elnökség nem formalitás – mint az életben oly sok minden, az elérhető eredmény itt is a találékonyságon, kitartáson és talpraesettségen múlik: egy határozott, erőteljes politikai vízióval rendelkező elnökség valós politikai katalizátora tud lenni az európai közösségnek. Igaz ez még nehezített pályán is: politikai ellenszélben, illetve intézményi ciklusváltásra eső elnökségi félévben is. Nem a jogalkotás kell ugyanis, hogy meghatározza a politikai akcióképességet, hanem éppen fordítva: a politikai akcióképesség az, amelynek a jogalkotás számára a tempót diktálnia kell. S most úgy látszik, ez történt.