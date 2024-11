Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP) / ALTERNATIVE CROP

„Az gyakorlatilag biztos volt, hogy az utódpárti szocik elnökjelöltje lesz az egyik, aki bejut a második fordulóba, csak az nem dőlt el, hogy ott a nacionálkomcsi, korrupt múlt maradványaként jelenik meg, vagy ellenkezőleg: a haladás és európaiság büszke őrzőjeként. Az ezzel kapcsolatos interpretációkkal a nemzetközi haladó médiának meg kellett várnia, hogy a román Momentumból a román KDNP-vé avanzsáló USR politikusa, vagy a szélsőjobboldali AUR aspiránsa végez-e előrébb.

Ez változatlanul kérdés, csak éppen lényegtelen. Ugyanis a következő körbe, a két hét múlva esedékes elnökválasztási finisbe végül az AUR-hoz képest is szélsőséges, oroszbarát kijelentéseiről és háborús bűnösök dicsőítéséről elhíresült Călin Georgescu került, 82 százalékos feldolgozottságnál vezet is. Az »elhíresült« is magyarázatért kiállt, mert nem olyan régen még a kutatók sem mérték, a mainstream médiában alig szerepelt, de a TikTokon tarolt.

A radikális jobbosok összesen közel 40 százalékot szereznek, de éppenséggel a többi jelölt sem az Emberi és polgári jogok nyilatkozatával alszik a párnája alatt. Amúgy eszem ágában sincs Románián gúnyolódni, Dunának, Oltnak egy a hangja, morajos, halk, halotti hang, csak jelezni szeretném, hogy ennek »a szomszéd kertje mennyivel európaibb« játéknak semmi értelme. Teljesen érthető, hogy a románok is csalódtak mindenben, ami hivatalos, semmit nem hisznek el, ami a médiából érkezik, a román közvéleménykutatók pedig megpulaisodtak. (Kelemen Hunor eredménye – ami jobbnak tűnik az előző két választásnál – pedig bíztató lehet az RMDSZ-nek az egy hét múlva sorra kerülő parlamenti választásra).”

