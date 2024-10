Le Monde: Új terveket kovácsol Orbán és Meloni – az egész EU-ra hatással lehetnek

A nyitókép illusztráció. Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Le Monde online felülete is cikkezett közölte a múlt heti uniós csúcsról. A lap beszámolója kitért a Giorgia Meloni (olasz miniszterelnök) által kezdeményezett informális találkozóra is, amelynek célja az volt, hogy a meghívottak az illegális bevándorlással szembeni „innovatív megoldásokról” tárgyaljanak. A jelen lévő állam- és kormányfők között Orbán Viktorra is kitért.

Egyre fontosabb szerepet tölt be Orbán Viktor

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy a múlt heti EU-csúcs előtt Ursula von der Leyen reggelin látott vendégül több kormányfőt, akik közül a Neue Zürcher Zeitung kiemelte Orbán Viktort.

Ezen a találkozón pedig találkozhattak azon államok képviselői, akik változást szeretnének az Európai Unió migrációs politikájában.

Az Európai Bizottság elnökének egyeztetésén nem volt jelen Németország és Franciaország, ami a cikk szerzője szerint arra utal, hogy mindkét ország veszített a súlyából.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

