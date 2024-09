Trump megmutatta, mit tenne az orosz–ukrán háború lezárásáért

Ezzel szemben Kamala Harris azt állította, hogy ha Trump lett volna az elnök akkor „most Putyin Kijevben ülne.” A Politico elfelejti megemlíteni, hogy nem Trump elnöksége alatt támadta meg Oroszország Ukrajnát, hanem a Biden-Harris kormányzat alatt.

A vita moderátorának konkrét kérdése így hangzott: „Azt mondta, hogy megoldaná ezt a háborút 24 óra alatt. A szünet előtt is megismételte ezt. Pontosan, hogyan csinálná ezt? S egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni ma este: akarja, hogy Ukrajna megnyerje ezt a háborút?” Mire Trump így felelt:

„Én azt akarom, hogy véget érjen ez a háború.”

Trump ezt követően kiemelte, hogy az ő elnöksége alatt nem lett volna háború, mert őt tisztelte Putyin és Zelenszkij. A volt elnök hozzátette: szóba kellene állni Putyinnal, akit már két éve nem hívott fel Biden elnök. Kijelentette: ő beszélne mindkét féllel, és egy asztalhoz ültetné őket.

A volt elnök azt is megemlítette, hogy talán figyelembe kellene venni azt, hogy Oroszországnak nukleáris fegyverei vannak, amiket be is vethet.

A cikk végén a Politico szerzője elismeri, hogy Trump tulajdonképpen csak hangosan mondja azt, amit a Biden adminisztráció tagjai halkan már kezdenek elismerni: minden félnek az az érdeke, hogy a háború tárgyalásos úton érjen véget.