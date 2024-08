Itt a bizonyíték: uniós és amerikai pénzből támadták hátba Magyarországot és legszorosabb szövetségeseit

A jobboldali pártok szélsőjobboldalinak lefestő kampány mögött több olyan szervezet áll, ami állami és államok feletti szervektől kaptak támogatást. Az EU átláthatósági indexe kettőt olyat sorol fel, ami kapott EU-támogatást.

Az egyik a Good Lobby, ami egy olyan NGO, amelynek célja, hogy „stratégiai érdekképviseleti tanácsadás, képzés és nem szokványos szövetségek kombinációjával megváltoztassa a közpolitikákat”. A cég több mint 67 000 euró közpénzt kapott a „Phoenix Horizon” projekt részeként.

A másik, a Friends of the Earth Europe azt állítja, hogy 2022-ben éves bevételük 30 százaléka – ami több mint egymillió eurónak felel meg – az Európai Uniótól származott, további 15 százaléka pedig más kormányoktól vagy intézményektől, beleértve német és a holland kormányt is.

Egy harmadik szervezet, a Defend Democracy jelentős finanszírozásban részesül a NATO-tól és az Egyesült Államoktól.

Az EU átláthatósági nyilvántartása szerint a civil szervezet „teljes költségvetése” 2022-ben 38 427 euró volt, amelyből 22 700 eurót az Egyesült Államok EU-s nagykövetségétől kapott, míg további 15 000 eurót a NATO biztosított. Egy másik dokumentum azt mutatja, hogy a civil szervezet 2023-ban 22 700 eurót kapott, ami több mint a fele az évi 34 952 eurós „teljes költségvetésének”.

A Brussels Signalnak adott nyilatkozatában az amerikaiak EU-s diplomáciai missziója megerősítette, hogy pénzt adtak a Defend Democracynak.

A Politico tagadja, hogy tudott volna a GSCC jobboldal elleni politikai kampányokban való részvételéről. A lap kiadójának szóvivője azt mondta a Brussels Signalnak, hogy a hirdetéseket teljes mértékben a Full Beam Media finanszírozta.

A Full Beam Media nem az egyetlen civil szervezet, amely kapcsolatban áll az európai jobboldali populistákat támadó kormányzati intézményekkel. Egy másik kampányt, amelyről a Politico számolt be, a European Movement International (EMI) szervezett.

Az EMI hírlevelében említett kampány „gyűlölet, félelem és megosztottság” terjesztésével vádolta Le Pent, Geert Wilderst és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

A kampányt a Google Advertisementsen keresztül népszerűsítették június végén, amint azt az amerikai multinacionális vállalat hirdetési átláthatósági központja is megerősítette.