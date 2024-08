„Forralj fel elsőként egy kád vizet, utána...” – döbbenetes szintre ugrott a teafogyasztás Németországban

Nyitókép a megfelelő fríz teakészítési szokásokról; forrás: Lars Penning / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A világ nagyobb teafanatikusai nem az Egyesült Királyságban vagy Írországban, esetleg Kínában élnek, hanem egy kevéssé ismert német régióban, amely egyedülálló és lenyűgöző hagyományokkal rendelkezik.

2023 július 29-én rekordísérletet hajtottak végre. Bár a teafogyasztás Németországban kevésbé ismert, a kelet-frízek megpróbáltak 200 csészét lefőzni a lehető leggyorsabban. a Bünting Tea Museumban.

Teafogyasztás Németországban: rekordokat dönt

Valljuk be, a legtöbbünknek a teafogyasztásról nem Németország ugrik be elsőként. A tea kultúra, a teázás több, mint egy meleg ital – vagy nyáron éppen jegestea – szürcsölgetése, vagy legurítása a torkunkon. A tea alapvetően Kínához, Európában a britekhez kötődik, ha nagyon szeretnénk kiterjeszteni a dolgot, akkor Nagy-Britanniához, esetleg az oroszokhoz – emlékezetes, Vlagyimir Putyin orosz elnök is teázni hívta Joe Biden amerikai elnököt – azonban a legnagyobb teafogyasztók a legérdekesebb teafogyasztási szokásokkal azonban éppen itt élnek, Némethonban.