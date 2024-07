Nyitókép: TOBIAS STEINMAURER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

„Orbán Viktor és társai megpróbálnak újra demokratikus tartalmat adni az Európa-projektnek. A három erős közép-európai párt vezetője azt ismerte fel, hogy a demokratikus tartalmát, értékeit teljesen elveszítő Európai Unióban, a nemzeti gondolat, a nemzetek demokratikus képviseletére van szükség az Európai Parlamentben is.

Mert mostanra az EP ennek pont az ellenkezőjét képviseli, ideológiai frakciók uralják, amelyek maximum a magországok multinacionális vállalatainak érdekeit képviselik, de már azt is a liberális ideológia nagyszámú torzszülött gyermekének alárendelve. Orbán Viktor miniszterelnök Bécsben Herbert Kickl-lel és Andrej Babissal, vagyis két másik nagy választási győzelemre is mindig esélyes, nemzeti alapon gondolkodó párt vezetőjével jelentette be: egy olyan politikai formációt hoznak létre, amely a reményeik szerint az európai jobboldal legnagyobb frakciójává válik.

Az európai jobboldalt egyesíteni kell, ugyanis szinte minden országban külön, és az európai színtéren is a baloldal maradékát, a zöldeket és a liberálisokat támogató erők a jobboldal megosztására, szétrobbantására játszanak. Az európai nemzetek szinte minden országban arra kényszerülnek, hogy politikai programként képviseljék a természeteset, a magától értetődőt, a nemzetállamot. A nemzet és a nemzeti kultúra és persze az ehhez kapcsolódó kereszténység ugyanis ma nem csak nem divat az ideológiai fősodorban, hanem egyenesen kárhozatos, gyűlöletes valami, ami minden rossz oka a történelemben.”

***