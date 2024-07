Már Obama szerint is fontolóra kellene vennie Bidennek a visszalépést

Joe Biden támogatottsága saját pártján belül is megingott, miután csúnyán leszerepelt az első elnökjelölti vitán. Azóta több vezető demokrata is felszólította Bident, hogy szálljon ki az elnökválasztási versenyből, ennek ellenére Biden továbbra is rendíthetetlenül kitart amellett, hogy folytatja a kampányát.