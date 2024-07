Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

„Amire utaltam – hogy más szelek fújnak Kijevben és eljön lassan a nem túl kedvező realitásokkal való szembenézés kora – részben már látható mindenki számára. Mindig elmondtam itt is, és a sajtóban is, hogy tárgyalnunk kell Ukrajnával, ez a kárpátaljai magyarság alapvető érdeke – ez egyébként végig megvolt, csak nem a sajtó lapjain. Ezért hangsúlyozom, ami megjelenik nyilvánosan, az mindig a jéghegy csúcsa – és sokszor nem is igaz, vagy csúsztatás. Egyébként meg nem az segít valójában Ukrajnának, aki felelőtlenül ígér, minden felelőtlen ígéret, le nem szállított lőszer, halottakban mérhető a fronton.

Az segít, aki megmondja őszintén – eleve kevés esély volt a teljes ukrán győzelmemre, amit a teljes nyugati elit mantraként ismételgetett, de a Prigozsin lázadás leverése és az ukrán offenzíva kudarca után majdnem semmi. Személy szerint ezt mindig őszintén elmondtam az ukránoknak – 22-ben és 23-ban meglehetősen ellenséges volt a reakció, amikor most májusban leültem hattérbeszélgetni komoly ukrán véleményformálókkal, Ungváron, egészen más volt a hangulat. Akkor sem szerették, amit mondok, de már tudták, hogy igaz.

Ismétlem, a világot úgy kell nézni, amilyen, és nem amilyennek látni szeretnénk. Ukrajna tragédiájára nincsen jó megoldás, nincs is jó pár éves távlatban megoldás, sőt évtizedes távlatban, de menedzselni lehet, elkerülni a még rosszabbat. Ehhez meg majd le kell ülni az oroszokkal – és ez már Kijevben sem tabu. Nem tudom Orbán Viktor mit mond Kijevben Zelenszkijnek – én a fentieket mondanám.”