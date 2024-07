Az Egyesült Államok azonnal támadásba lendült Magyarország ellen, a tét óriási

Nyitókép: Getty Images/Ukrainian Presidency

Az amerikai lapok láthatóan nincsenek kibékülve azzal, hogy Orbán Viktor a béke érdekében tűzszüneti javaslattal érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz Kijevbe.

A háború kezdete óta először látogatott Kijevbe Orbán, Putyin szövetségese. Az oroszbarát Orbán Ukrajnába utazott. Ukrajnába látogatott az oroszbarát Orbán

– így számolt be a hétfőn történtekről sorrendben a CNN, a The New York Times és a The Washington Post, de a tengerentúlról irányított brüsszeli Politico is úgy fogalmaz, Orbán „béketeremtőt játszik" Ukrajnában.

A beszámolók főképp azt hangsúlyozzák, hogy Zelenszkij már korábban is elutasította a tűzszünet lehetőségét, valamint idézik Vedant Patel amerikai helyettes külügyi államtitkárt, aki szerint az Egyesült Államok már világossá tette, egyetlen megoldás létezik, ha az oroszok kivonulnak Ukrajna területéről.

A magyar kormányt szélsőségesen elfogultan megítélő nagykövet, David Pressman is úgy írt „előrelépésről", hogy közben meg sem említette a magyar miniszterelnök békét szorgalmazó javaslatát.