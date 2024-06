Francia lap: Ritkán fordul elő, hogy egy brüsszeli nagykövetet ilyen figyelem övez Brüsszelben, mint Ódor Bálintot

Nyitókép: Orbán Viktor az uniós csúcstalálkozóra érkezik Brüsszelbe 2023. december 15-én Ódor Bálint társaságában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Ritkán fordul elő, hogy egy brüsszeli nagykövetet ilyen figyelem övez Brüsszelben, mint Ódor Bálintot – írja a francia lap. A magyar EU-nagykövet Magyarország uniós képviselője, de fél éven keresztül ő viszi majd az EU magyar elnökségének ügyeit is, stábjának kell koordinálnia a rotációs elnökség munkáját az év második felében.

Nem lesz könnyű feladat, mert Budapest és Brüsszel kapcsolatát sok ügy terheli,

mint például Ukrajna támogatása, a jogállamisági kérdések, a migráció megítélése, így a magyar diplomata feladatai megterhelőek lesznek.

A francia újságnak a 49 éves diplomata elmondta: munkatársaival tíz hónapja dolgoznak már az elnökség előkészítésén, 250 embert vontak be ebben a munkába, és a 2011-es első magyar elnökség tapasztalataira építenek. Ódor akkor az európai ügyekért felelős helyettes államtitkár volt, Brüsszel és Budapest között ingázott, míg most Bóka János EU-ügyi miniszter mellett dolgozik.

A zökkenőmentes átmenet biztosítása, ez lesz a magyarok feladata,

hiszen két jogalkotási ciklus között helyezkedik el a 2024-es második félév. „Becsületes bróker" szerepet kell vinnie a magyar elnökségnek Ódor szerint, aki úgy véli: az elnökség az Európai Tanács érdekeit képviseli, és a lojális együttműködés elve szerint kapcsolatot tart majd a többi uniós intézménnyel is.

A magyar diplomata nem tart a Budapest és Brüsszel közötti nézeteltérésektől,

veterán diplomata már, elég tapasztalata szerzett az elmúlt évtizedekben európai ügyekben, 2014 és 2020 között pedig Magyarország kanadai nagyköveteként szolgált – folytatja a cikk írója.

A Les Echos tudatja azt is, hogy Ódor apja maga svájci nagykövet volt a kilencvenes évek elején, így Bálint iskolai tanulmányai nagy részét Svájcban végezte, a neufchâteli líceumban és a fribourgi egyetemen. A klasszikus zene iránti szenvedélye is ezekben az intézményekben alakult ki, de nem került be a zeneakadémiára, így a közgazdaságtan és a nemzetközi kapcsolatok felé fordult.