„Kisebb balhé bontakozott ki Ferenc pápa mondatai – pontosabban egy konkrét mondata kapcsán, amit persze a Vatikán azóta megpróbál tompítani. »Túl sok a buzerancia a fiatal papnövendékek körében« – így hangzott a mondat a pápa kb. egy héttel ezelőtti, a katolikus püspököknek tartott beszédében. A Daily Telegraph megszerezte az eredeti olasz szöveget, amiben állítólag pontosan így fogalmazott.

Igen, ezt az a pápa mondta, aki a libsik nagy kedvence volt, amikor a migránsok lábát mosta. Lehet, hogy most ki fognak ábrándulni belőle? Vagy most már sosem volt szimpatikus pápa, és sosem szerették őt?

Persze, tudjuk, Ferenc pápa egy kissé ellentmondásos. Már eleve hogy lehet egy keresztény ember marxista is, vagy legalábbis hogyan szimpatizálhat az osztályharc helyességével, sőt, szükségességén alapuló, a gazdagokat likvidálni akaró politikai törekvésekkel. Amikor minden ember egyenlő Isten előtt, és senkinek sincs joga a másik fölött ítélkezni, nemhogy kifosztani vagy likvidálni, ami a dél-amerikai forradalmárok kedvelt módszere volt mindig is.

De Dél-Amerika egy furcsa hely, ott ez elmegy. Ott előfordul olyan is, hogy a keresztény templomok falán a kereszt mellett a Nap és a Hold is megjelenik, ami azt jelzi, hogy az ottani kereszténység kissé magába integrálta a helyi természetvallásokat. De a pápa számos megnyilvánulása is fejvakarásra ad okot. »Néha mond jókat« – ahogy Puzsérra mondták egy időben (valószínűleg pár hektoliter ayahusca-teával ezelőtt), amikor még néha tényleg voltak épeszű gondolatai, és nem borította el teljesen sem az orbanofóbia, sem az aktuális baloldali messiás iránt érzett féktelen szerelme. (...)

Most is belendültek, és miután a pápa kimondott egy őszinte, és a Biblia tanításaival abszolút összhangban lévő mondatot, a Vatikán sajtóosztálya máris nekiállt az átkeretezésnek. Hivatalos közleményükben így fogalmaznak: a pápa senkit sem akart megbántani, sem pedig homofób módon kifejezni magát. Bocsánatot kér mindazoktól, akiket sértett a szóhasználata, amiről egyesek beszámoltak. Ahogy már korábban is többször kifejtette: Az egyházban mindenki számára van hely. Mindenki számára! Senki sem haszontalan vagy fölösleges, van hely mindenkinek!