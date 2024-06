Feloszlik Izrael háborús kabinete, de ezzel nem dőlt el minden

Az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége (UNRWA), amely a legnagyobb humanitárius szervezet Gázában, arról számolt be, hogy a harcok Rafahban és a déli területeken hétfőn is folytatódtak, és hogy igazából semmi sem változott. Az IDF közben közölte, hogy csapatai folytatják a hírszerzésen alapuló, célzott műveleteket Rafah körzetében. Hozzátették, fegyvereket találtak, robbanószerkezetekkel felszerelt épületeket támadtak és több terroristát is likvidáltak a Tal al-Sultan körzetben.

Az UNRWA becslései szerint 65,000 ember tartózkodik még mindig Rafahban – kevesebb mint 5 százaléka annak az 1,4 millió embernek, akik menedéket kerestek ott, mielőtt az IDF megkezdte műveletét a Hamasz harcosai felszámolására és a palesztin fegyveres csoport által használt infrastruktúra megsemmisítésére.

A teljes gázai tűzszünet hiányában az izraeli hadsereg új figyelmeztetést adott ki, hogy megnőtt az esélye egy nyílt összecsapásnak a libanoni Hezbollah-al.