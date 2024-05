Morawiecki: Tusk nyilvánvalóan hazudik

Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

„A cinikus Tusk újabb politikai csalása. Ő és politikai pártfogói évek óta összeesküvéseket szőnek Oroszországgal, most pedig nyilvánosan hazudik a budapesti álláspontomról, ahol Oroszország visszaszorítására szólítottam fel, amely a legnagyobb veszélyt jelenti Oroszországra” – írta közösségi oldalán Mateusz Morawiecki arra reagálva, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök oroszpártinak bélyegezte Morawiecki Mandinernek adott interjúját, és magát az újságot is.

Tusk megjegyzéseire korábban reagált Szalai Zoltán a Mandiner lapigazgatója is, valamint Kohán Mátyás munkatársunk is, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a Mandinerben eddig csak az a lengyel politikus nem mondhatta el a véleményét, amelyik nem akarta.