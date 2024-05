Eszkalálódott a helyzet a fronton, számtalan fegyveres összecsapás történik Ukrajnában

Nyitókép: Képernyőkép/Ukrajinszka Pravda

Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara arról számol be, hogy eszkalálódott a helyzet, az oroszok több fronton is nyomást gyakorolnak, csak a nap eleje óta több mint 30 harci összecsapásra került sor – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

A nap kezdete óta a frontvonalon a helyzet eszkalálódott, az orosz megszállók 533 alkalommal lőtték csapataink állásait”

– írta a vezérkar.

Vasárnap 140 harci összecsapásra került sor a fronton, az oroszok 5 rakétacsapást mértek 6 rakétával és 55 légicsapást, amelyek során 79 KAB drónt alkalmaztak. Emellett az oroszok 1066 kamikaze drónt használtak csapásokhoz, köztük 82 Shahed-et és Lancet UAV-t. Harkiv szektorban a védelmi erők visszavertek egy ellenséges támadást. A helyzetet ellenőrzés alatt tartják. Ezenkívül a vezérkar szerint az ukrán egységek intézkedéseket hoztak a védelmi vonalak és állások megerősítésére bizonyos területeken.