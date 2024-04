Mikola Szolszkij mezőgazdasági minisztert pénteken tartóztatták le, de azonnal el is engedték, miután gyorsan kifizette az 1,7 millió dolláros óvadékot – számolt be az Associated Press. Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala azzal gyanúsítja Szolszkijt, hogy

egy olyan bűnszervezetet vezetett, amely 2017 és 2021 között törvénytelenül megszerzett 6,85 millió dollár értékű földet.

Az ukránok nyugati nyomásra próbálják kifehéríteni korrupt bürokráciájukat, és az elmúlt két évben a védelmi miniszter, a főügyész, a hírszerzés vezetője és több vezető tisztviselő is korrupciós botrányok miatt távozott. Ukrajna dollármilliárdokat kap az Európai Uniótól és Amerikától, akik szeretnék, ha a kelet-európai ország megtisztítaná a bürokráciáját a lefizetések kultúrájától.

2023-ban kilenc magas rangú ukrán tisztviselőt rúgott ki Volodimir Zelenszkij elnök.

A Transparency International 2022-es listáján Ukrajna 116. helyet foglalta el a korrupciós világranglistán, ezzel lett Európa egyik legkorruptabb országa – számolt be a Breitbart.

Nemrég egy kanadai NGO arra figyelmeztetett, hogy a nyugati fegyverek orosz kezekben köthetnek ki, mert az ukrán maffia eladhatja azokat a nemzetközi fekete piacon.