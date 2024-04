Somkuti Bálint az Ukrajnának küldött amerikai segélycsomagról: Az év végéig sem biztosítja az ukránoknak a küzdelem folytatását

A most megszavazott támogatást ahhoz is érdemes viszonyítani Somkuti Bálint szerint, hogy Ukrajnának 3-5 milliárd euróra van szüksége minden egyes hónapban ahhoz, hogy az állam is működjön és a háború is folytatódjon. Ezért a mostani amerikai és a várható európai támogatás ellenére sem látszik az, hogy az év végéig hogyan lehetne biztosítani a küzdelem folytatását.