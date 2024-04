Magyarország szoros szövetségese veheti át az uralmat az Európai Unióban

Nyitókép: Getty Images/Pier Marco Tacca

Az európai jobboldali pártoknak Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nyújt inspirációt és iránymutatást ahhoz, hogy folytassák az Európai Unió átvételére irányuló törekvéseket – írja a The New York Times. A cikk azt állítja, Meloni sokakat lenyűgözött pragmatikus megközelítésével, Brüsszelben pedig ügyes diplomáciai képességeit is bizonyította.

Példaként említik, hogy az Európai Unióban Orbán-suttogóként nevezték el, amiért segített lebeszélni Magyarország miniszterelnökét arról, hogy megvétózza az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat.

Az amerikai lap szerint ennek a 10,2 milliárd eurós uniós forrás felszabadítása volt az ára – a németeknél a jogállamisági kérdés hamar piszkos alkuvá változott –, de az olasz kormányfő is döntő szerepet játszott a megegyezésben.

Orbán Viktor korábban azt mondta, az EP-választások után a Fidesz csatlakozik a Meloni által vezetett Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládhoz.