Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kijelentette, hogy további NATO-bővítésre számít, mivel Washingtonnak és Brüsszelnek továbbra is az a terve, hogy „barátságtalan államok övét” hozzák létre Oroszország és Fehéroroszország körül – olvasható a RIA Novoszty cikkében.

Washington fokozatosan agresszív narratívákat hirdet a fehérorosz és orosz államokkal szemben,

növelve a NATO-blokk ellenségességének mértékét irányunkban. Washington és Brüsszel továbbra is barátságtalan államok övét alakítja ki Oroszország körül az Észak-atlanti Szövetség bővítésével, amelybe már Finnország és Svédország is bekerült. De más európai országok is következhetnek a sorban, hogy csatlakozzanak a szövetséghez” – mondta Lukasenka az Összfehéroroszországi Népi Gyűlésen tartott beszédében. Szerinte a Nyugat terve az, hogy ebben a térségben minden lángba boruljon – olvasható a cikkben.